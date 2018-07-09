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Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти
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9 июля 2018, 08:29
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Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью
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6 июля 2018, 10:20
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9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани
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6 июля 2018, 08:56
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Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти
Сотрудники регионального министерства труда, занятости и миграционной политики продолжают проверку на тольяттинском «АвтоВАЗе». 17 июня на предприятии случилась трагедия.
Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту …
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5 июля 2018, 11:40
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Почем дом на берегу Волги?
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27 июня 2018, 04:35
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Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево
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27 июня 2018, 10:19
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Баржа протаранила пирс на Волге под Тольятти
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23 июня 2018, 12:27
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6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре
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20 июня 2018, 12:28
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Похитителя лодки поймали в Самарской области
На днях в Ставропольском районе полицейские остановили за нарушение автомобиль. Он буксировал лодку, перевернутую вверх дном, без специального прицепа. Документов на плавсредство у водителя не оказалось, поэтому его было решено доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.
Во время разговоров со следователями …
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16 апреля 2018, 11:09
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Две моторные лодки столкнулись на спуске Лейтенанта Шмидта
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27 августа 2017, 04:12
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В Париже появилось уникальное водное электрическое такси
В столице Франции появилось необычное электрическое водное такси. По мнению экспертов, данная разработка может стать экологическим безопасным транспортным решением для всех городов мира.
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19 июня 2017, 09:24
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Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара
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18 сентября 2016, 02:08