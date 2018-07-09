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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

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Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту 
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Почем дом на берегу Волги?

Почем дом на берегу Волги?

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27 июня 2018, 04:35
Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

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Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям. По два в каждом направлении. По субботам «Восходы» из Самары будут уходить в 

27 июня 2018, 10:19
Баржа протаранила пирс на Волге под Тольятти

Баржа протаранила пирс на Волге под Тольятти

Вчера, 22 июня, примерно в 11:20, теплоход «ОТА-916» с баржами № 7707 и №7694, следовавший порожним рейсом по маршруту «Ульяновск - река Сок» под управлением 1-го штурмана А. Боброва, навалился частью одной из барж на парапет пирса водозабора шлюзовой камеры № 22 
23 июня 2018, 12:27
6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Это произошло почти на три недели позже изначально заявленного срока из-за того, что вода сошла поздно и поначалу не соответствовала требованиям санэпидстанции.

Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После 

20 июня 2018, 12:28
Похитителя лодки поймали в Самарской области

Похитителя лодки поймали в Самарской области

На днях в Ставропольском районе полицейские остановили за нарушение автомобиль. Он буксировал лодку, перевернутую вверх дном, без специального прицепа. Документов на плавсредство у водителя не оказалось, поэтому его было решено доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.

Во время разговоров со следователями 

16 апреля 2018, 11:09
Две моторные лодки столкнулись на спуске Лейтенанта Шмидта

Две моторные лодки столкнулись на спуске Лейтенанта Шмидта

В Самаре произошла авария на воде. Как информирует ГУ МЧС по Самарской области, на Волге столкнулись две моторные лодки.

Происшествие зарегистрировали в районе спуска Лейтенанта Шмидта вчера, 26 августа. Около 19.00 плавсредства столкнулись, по касательной задев друг друга.
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В Париже появилось уникальное водное электрическое такси

В Париже появилось уникальное водное электрическое такси

В столице Франции появилось необычное электрическое водное такси. По мнению экспертов, данная разработка может стать экологическим безопасным транспортным решением для всех городов мира.
Прототип уже опробовал мэр Парижа, который остался доволен поездкой. Катер имеет отличную аэродинамику и практически летает над 

19 июня 2017, 09:24
Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара

Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара

Вчера, 17 сентября, в Куйбышевском районе Самары в результате столкновении баржи с лодкой пропал без вести один пассажир лодки, передает областной ГУ МЧС.
 
По данным ведомства, происшествие произошло примерно в 20:00 на реке Самара. По предварительной версии, водитель лодки 

18 сентября 2016, 02:08
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