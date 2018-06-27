Самарское речное пассажирское предприятие выпустит на маршрут между областным центром и Ширяево скоростные суда «Восход». Они начнут ходить с 30 июня.
Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям. По два в каждом направлении. По субботам «Восходы» из Самары будут уходить в 10:00 и 17:00, а по воскресеньям в 10:00 и в 17:45. Из Ширяево отправление назначено на 11:30 и 17:35 и 11:30 и 18:30. Время в пути составляет 40 минут. На маршруте предусмотрена остановка на поляне Фрунзе.
Стоимость билета составляет 400 рублей.
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