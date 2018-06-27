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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Баржа протаранила пирс на Волге под Тольятти

Баржа протаранила пирс на Волге под Тольятти

Вчера, 22 июня, примерно в 11:20, теплоход «ОТА-916» с баржами № 7707 и №7694, следовавший порожним рейсом по маршруту «Ульяновск - река Сок» под управлением 1-го штурмана А. Боброва, навалился частью одной из барж на парапет пирса водозабора шлюзовой камеры № 22 
23 июня 2018, 12:27
6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Это произошло почти на три недели позже изначально заявленного срока из-за того, что вода сошла поздно и поначалу не соответствовала требованиям санэпидстанции.

Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После 

20 июня 2018, 12:28
Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со 
19 июня 2018, 02:47
Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны

Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны

В Самаре с 22 июня откроются речные пассажирские перевозки по Волге по маршруту Поляна имени Фрунзе – Гаврилова поляна и в обратном направлении. Рейсы будут по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. От пристани «Поляна Фрунзе» по понедельникам будет только один 
18 июня 2018, 02:24
Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров 

30 мая 2018, 11:34
27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»

27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»

Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание маршрута «Самара-Ширяево». 27 мая на нем будут работать дополнительные скоростные суда «Восход».

В воскресенье первый теплоход отчалит от речного вокзала в 8:00. Спустя 10 минут, судно уже пришвартуется у пристани «Поляна 
22 мая 2018, 09:26
Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах

Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах

Стал известен список маршрутов, по которым будут ходить скоростные суда «Ингрия» и «Восход» во время летней навигации. Корабли будут курсировать по следующим направлениям: из Самары в Тольятти с остановками в Ширяево и Зольном, из Самары в Ширяево, а также из 
2 апреля 2018, 01:34
В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно 
27 марта 2018, 05:11
В следующем году ГЛОНАСС получит опцию

В следующем году ГЛОНАСС получит опцию "быстрого старта"

В следующем году спутниковая система навигации ГЛОНАСС получит опцию «быстрого старта». Суть ее состоит в том, что с помощью данных, которые будут загружаться в клиентские устройства через сотовую связь или Wi-Fi, пользователи смогут практически моментально определять свои координаты. С момента 
12 января 2018, 11:04
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