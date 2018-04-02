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100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары
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2 апреля 2018, 03:38
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Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 12:57
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Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка
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23 марта 2018, 04:32
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В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов
В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.
«По скорректированной схеме движения …
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21 марта 2018, 05:17
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МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары
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21 марта 2018, 12:37
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Волга вскроется в Самаре позднее
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20 марта 2018, 02:36
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Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью
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12 марта 2018, 09:49
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«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани
Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.
По словам продавца, «Волга», несмотря …
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6 марта 2018, 10:01