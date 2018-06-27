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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Самарское речное пассажирское предприятие выпустит на маршрут между областным центром и Ширяево скоростные суда «Восход». Они начнут ходить с 30 июня.

Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям. По два в каждом направлении. По субботам «Восходы» из Самары будут уходить в 

27 июня 2018, 10:19
Автомобили снова дорожают: что будет с ценами к концу года?

Автомобили снова дорожают: что будет с ценами к концу года?

Очередной скачок цен на новые автомобили. Сразу 23 производителя анонсировали увеличение стоимости в дилерских центрах. Если в премиум-сегменте рост ценника составит несколько сотен тысяч рублей, то экономвариант подорожает на 15-30 тысяч.

Уже во второй половине лета цены на новые автомобили у 

26 июня 2018, 11:02
Баржа протаранила пирс на Волге под Тольятти

Баржа протаранила пирс на Волге под Тольятти

Вчера, 22 июня, примерно в 11:20, теплоход «ОТА-916» с баржами № 7707 и №7694, следовавший порожним рейсом по маршруту «Ульяновск - река Сок» под управлением 1-го штурмана А. Боброва, навалился частью одной из барж на парапет пирса водозабора шлюзовой камеры № 22 
23 июня 2018, 12:27
Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен

Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен

Российские гостиницы накануне ЧМ-2018 по футболу были оштрафованы на 10 миллионов рублей за завышение цен на номера. Эти данные опубликовал Роспотребнадзор. Всего было проведено 1850 внеплановых проверок и выявлено 832 таких случая. В результате было возбуждено более 2.5 тысяч дел 

23 июня 2018, 07:03
Что происходит с ценами на бензин

Что происходит с ценами на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании признался, что расстроен ростом цен на топливо и объяснил происходящее повышением стоимости нефти на мировом рынке, увеличением затрат на транспорт и девальвацией рубля. Напомним, ценники на автозаправках начали переписывать в конце 

22 июня 2018, 12:38
6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Это произошло почти на три недели позже изначально заявленного срока из-за того, что вода сошла поздно и поначалу не соответствовала требованиям санэпидстанции.

Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После 

20 июня 2018, 12:28
Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со 
19 июня 2018, 02:47
Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

В Самарской области растут цены на горючее. Об этом говорится в отчете регионального Минэкономразвития. За май бензин и дизельное топливо подорожали на 6,5% и 5,7% соответственно. В отчете отмечается, что подобная картина складывается не только в нашей губернии, но и 

19 июня 2018, 11:07
Жители Сызрани рассказали, как спаслись из горящего дома

Жители Сызрани рассказали, как спаслись из горящего дома

В поселке Западный в Сызрани произошел пожар на территории частного дома. ЧП произошло в переулке 1-й Брюсовый. Половину дома занимала семья – мужчина и женщина, вторая часть строения была закрыта – владельцы ухали на Север, рассказала местная жительница журналистам
11 мая 2018, 11:32
Вор из Самары украл в чужом доме золото и оставил свои штаны

Вор из Самары украл в чужом доме золото и оставил свои штаны

В Самарской области полицейские задержали предполагаемого вора. Под Тольятти, в селе Тимофеевка обокрали частный дом. По версии полицейских, вор проник в дом, разбив стекло на входной двери, и вынес золотые украшения и домашнюю технику. Общая сумма ущерба превысила 126 тысяч 

15 января 2018, 10:12
В блогах: про странную конструкцию на доме в центре Самары

В блогах: про странную конструкцию на доме в центре Самары

Блогер Владислав Харчев пытался выяснить, "что это за странную конструкцию построили на крыше дома на улице Первомайской, чуть ниже Ново-Садовой"? "Неужели это такой пентхаус по-самарски? Или площадка для барбекю? - вопрошает автор. - Насколько легален может быть такой будуар? 
9 января 2018, 08:01
В блогах: «Доктор Дно» выпустил видео про самарский дом-рашпиль

В блогах: «Доктор Дно» выпустил видео про самарский дом-рашпиль

Блогер Антон Черепок поведал, что проект «Доктор Дно» продолжает «рубить рифмованную правду-матку о самарских событиях».

«В этот раз безумная история про покраску дома-рашпиля на проспекте Ленина. Который для нас памятник брутализма, а для кого-то - поверхность для рисунков. 
5 декабря 2017, 12:19
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