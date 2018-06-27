Самый дорогой загородный дом в Самарской области продают за 65 миллионов 700 тысяч рублей. Особняк площадью около 1000 квадратных метров находится на берегу Волги в лесопарковой зоне Тольятти. Рынок элитной недвижимости проанализировали специалисты портала N1.RU. Почти все объекты, вошедшие в Топ-10, расположены на первой линии в прибрежной зоне. На второй позиции расположился дом в 500 квадратных метров в селе Екатериновка Безенчукского района, за него просят 40 миллионов. Сэкономив 5 миллионов, можно приобрести коттедж в 800 метров в Октябрьском районе Самары. Самый дешевый объект на берегу Волги предлагают за 10 миллионов рублей, он находится недалеко от Царева кургана. Впрочем, там пока имеется лишь двухэтажный гостевой дом площадью чуть более 100 квадратных метров. В среднем большой загородный дом на первой линии у воды стоит 20 миллионов рублей, тогда как обычный коттедж в 5 раз дешевле.
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