В Тольятти спасатели сообщили о двух происшествиях на Волге с участием рыбаков. В одном случае под лед провалился снегоход, а в другом – рыбак пострадал, повредив ногу, и не смог вернуться на берег. Пострадавший мужчина сам дозвонился до спасателей, и к нему отправили отряд на аэроботе. Спасатели доставили рыбака на берег и передали медикам. Мужчину положили в больницу с вывихом коленного сустава. Провал снегохода произошел недалеко от села Хрящевка.
«По счастливой случайности рыбаки смогли самостоятельно выбраться из воды, техника с санями осталась на глубине около 4-5 метров», - сообщил руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
По его словам, на данный момент толщина льда достигает от 7 до 25 сантиметров. Наиболее опасные места: Федоровские луга и район Сливная.
|
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой
|
25 декабря 2017, 11:29
|
В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса
В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице …
|
25 декабря 2017, 10:21
|
Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы
В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.
«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
|
24 декабря 2017, 02:57
|
Село Рождествено оказалось в блокаде
|
22 декабря 2017, 05:40
|
Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме
Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли …
|
22 декабря 2017, 02:06
|
В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация
В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. …
|
21 декабря 2017, 01:07
|
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
|
21 декабря 2017, 09:39
|
В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»
|
20 декабря 2017, 05:05
|
В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»
|
19 декабря 2017, 03:12
|
Ползком до пострадавшего: в Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном
|
9 декабря 2017, 04:35
|
Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге
|
26 ноября 2017, 02:42
|
Двое на снегоходе чуть не утонули в Волге около Самары
|
7 марта 2017, 02:20
|
Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото
ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько …
|
24 февраля 2017, 12:08
|
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке
В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.
Проверку …
|
24 января 2017, 12:21
|
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак
|
15 декабря 2016, 10:12
|
В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским
Вчера, 21 апреля, утром сотрудники сызранского подразделения поисково-спасательной службы проводили операцию по поиску 57-летнего жителя поселка Майоровский. Накануне, 20 апреля, он отмечал с односельчанами приближающийся День защитника Отечества и ранним утром засобирался домой, передает портал «Маленькая Сызрань». Однако на …
|
22 февраля 2016, 12:59