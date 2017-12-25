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Материалы по теме:

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице 
25 декабря 2017, 10:21
Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.

«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
24 декабря 2017, 02:57
Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Переправа через реку заблокирована уже четыре дня. Движению мешают ледяные торосы.

«В теплое время года для всех это даже больше удовольствие - прогулка 

22 декабря 2017, 05:40
Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли 
22 декабря 2017, 02:06
В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. 

21 декабря 2017, 01:07
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

Пристань «Октябрьский спуск», расположенная на улице лейтенанта Шмидта в Самаре, чуть было не отправилась в свободное плавание по Волге. Около трех часов дня в ТРК «ТЕРРА» обратились телезрители, которые сообщили, что дебаркадер, к которому в период навигации швартуется паром, оторвался 
20 декабря 2017, 05:05
В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Интернете опубликовано видео с паромом, застрявшим во льдах на Волге у Самары. Согласно комментарию автора ролика, инцидент произошел в районе Струковского сада.

«Паром «Окский 35» замёрз на Волге и встал напротив Струковского парка», - сообщил видеоблогер GadgetMan.
19 декабря 2017, 03:12
Ползком до пострадавшего: в Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном

Ползком до пострадавшего: в Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном

Сегодня, 9 декабря, утром в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП на льду. Местный житель решил открыть сезон зимней рыбалки на озере Гатном. Однако тонкий, неокрепший лёд не выдержал веса мужчины и он провалился в воду.

На помощь мужчине пришёл 
9 декабря 2017, 04:35
Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Один из жителей Самары похвастался в соцсетях необычным уловом. Он поймал угря на Волге.

«Вместе с другом рыбачили в районе Приволжья. Не сразу понял, что это такое. Привез к отцу. Он мне сказал, что это угорь. И раньше таких 
26 ноября 2017, 02:42
Двое на снегоходе чуть не утонули в Волге около Самары

Двое на снегоходе чуть не утонули в Волге около Самары

В понедельник, 6 марта, двое самарцев на снегоходе едва не утонули в Волге. Инцидент произошел около поселка Гранный. О происшествии сообщили очевидцы. Они позвонили спасателям примерно в 11 часов вечера.

«Переправляясь от правого берега реки Волги на левый, водитель снегохода сбился 

7 марта 2017, 02:20
Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько 
24 февраля 2017, 12:08
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

Проверку 

24 января 2017, 12:21
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В среду, 14 декабря, спасатели города Октябрьск Самарской области спасли на Волге рыбака. При 20-градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. В 13 часов 34 минуты 

15 декабря 2016, 10:12
В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским

В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским

Вчера, 21 апреля, утром сотрудники сызранского подразделения поисково-спасательной службы проводили операцию по поиску 57-летнего жителя поселка Майоровский. Накануне, 20 апреля, он отмечал с односельчанами приближающийся День защитника Отечества и ранним утром засобирался домой, передает портал «Маленькая Сызрань». Однако на 
22 февраля 2016, 12:59
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