В Самарской области найдено тело пропавшего рыбака. Он провалился под лед и утонул. Инцидент произошел в акватории протоки Ирыкла около острова Нижний. Чтобы найти рыболова, его родственники обратились к спасателям Октябрьска. Поисковые работы начались вечером 25 декабря. Только уже ближе к полудню 26 декабря спасатели нашли рюкзак пропавшего около промоины.
«Видимо при переходе протоки мужчина вышел на тонкий лед и провалился. В 11:30 к месту происшествия оперативным дежурным был направлен водолазный отряд ПСО г. Сызрань», - сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
По данным спасателей, толщина льда около промоины была не больше 5 сантиметров. Водолаз нашел тело рыбака на трехметровой глубине. Его подняли со дна и доставили на берег.
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