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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Трагедия на пляже: в волжской протоке утонул ребенок

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В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

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В Сызрани на пляже утонула женщина

В Сызрани на пляже утонула женщина

Вчера обеспокоенные родственники 32-летней женщины обратились к спасателям и рассказали, что женщина пропала утром. Они нашли ее обувь на берегу пляжа в районе ДЭУ.
 
Спасатели выехали на место. Два часа длились поиски пропавшей. В результате тело было обнаружено водолазами 

27 мая 2017, 01:22
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