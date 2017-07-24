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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

В минувшие выходные в страшном ДТП на территории Тюменской области погибла семья из Самарской области. В «Приоре» с самарскими номерами ехали четверо: 54-летний водитель, 32-летний мужчина, его 30-летняя жена и 11-летний ребенок. В субботу, 22 июля, около полуночи вазовская легковушка 

24 июля 2017, 03:21
Трагедия на Волге: сын президента областной Палаты адвокатов погиб в аварии

Трагедия на Волге: сын президента областной Палаты адвокатов погиб в аварии

В субботу, 22 июля, на Волге в протоке напротив Восьмой просеки произошло столкновение гидроцикла и моторной лодки. По данным МЧС, информация о происшествии поступила спасателям в 19:25. Погиб 33-летний мужчина. Как стало известно, скончался Илья Бутовченко – сын президента Палаты 

24 июля 2017, 08:39
Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. 
21 июля 2017, 12:33
Самарский ныряльщик прыгнул с лодки и сломал шею

Самарский ныряльщик прыгнул с лодки и сломал шею

Появилась информация о гибели самарца, получившего «травму ныряльщика». По предварительным сведениям, мужчина прыгнул в воду с лодки и сломал шею, ударившись головой о дно. Инцидент произошел в четверг, 20 июля, на территории Шигонского района.

По данным медиков, каждый год в нейрохирургическое 

21 июля 2017, 10:32
«Горящий рейс»: в Самаре с израильского самолета эвакуировали 155 человек

«Горящий рейс»: в Самаре с израильского самолета эвакуировали 155 человек

 Аварийная посадка самолета с полутора сотнями пассажиров на борту и пожар после приземления. В преддверии ЧМ-2018, матчи которого пройдут в Самаре в следующем году, масштабные учения провели все службы международного аэропорта Курумоч. Сколько литров воды в секунду нужно подать в 
18 июля 2017, 04:01
Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

В Самару и Новокуйбышевск пришла большая вода. Городские пляжи уже частично затоплены, в опасной зоне находится весь поселок Гранный, его жителям может потребоваться экстренная эвакуация. А накануне с берега реки Криуша уже пришлось спасать туристов. Из водной ловушки вытащили 15 

14 июля 2017, 08:08
Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.

Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы 
3 июля 2017, 10:43
Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево

Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево

Тольяттинские спасатели сообщили о проведении необычной операции. В выходные в Центр гражданской защиты поступило сообщение, что на дерево на улице Туполева залез 18-летний парень, и не может с него слезть. Он забрался примерно на уровень шестого этажа. Выяснилось, что забраться 
3 июля 2017, 08:00
В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В Тольятти устанавливают причины гибели малолетнего ребенка. Тело обнаружили на территории Центрального района, в озере около улицы Баныкина, вечером в пятницу, 2 июня. Погибший – мальчик 10 лет. По предварительной версии, ребенок упал в воду, не сумел выбраться на берег 

5 июня 2017, 11:03
В Сызрани на пляже утонула женщина

В Сызрани на пляже утонула женщина

Вчера обеспокоенные родственники 32-летней женщины обратились к спасателям и рассказали, что женщина пропала утром. Они нашли ее обувь на берегу пляжа в районе ДЭУ.
 
Спасатели выехали на место. Два часа длились поиски пропавшей. В результате тело было обнаружено водолазами 

27 мая 2017, 01:22
Дети утонули в овраге с талой водой в Самарской области

Дети утонули в овраге с талой водой в Самарской области

В воскресенье, 26 февраля, в Самарской области двое детей утонули в овраге с талой водой. Погибшие – 10-летние мальчики, сообщает портал samru.ru.

Инцидент произошел в селе Красные Ключи, это в Похвистневском районе. По предварительной информации, дети играли на 
27 февраля 2017, 10:33
В Кинельском районе водолазы извлекли тело 24-летнего парня из реки Падовка

В Кинельском районе водолазы извлекли тело 24-летнего парня из реки Падовка

Сегодня, 25 января, в 8:50 водолазы ПСО спецназначения были направлены на поисковые работы в Кинельский район на реку Падовка, рядом с селом Чубовка, передает ПСС по Самарской области.
В чрезвычайную службу поступило заявление от сотрудников полиции: в русле реки нужно 

25 января 2017, 11:09
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