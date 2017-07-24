Самарские спасатели отыскали тело 53-летнего мужчины. Он утонул в реке Чапаевка. Обращение к спасателям поступило 23 июля. Очевидцы рассказали, что видели пловца в районе моста в городе Чапаевск. Он исчез под водой, и больше не выныривал.
Поиски были осложнены тем, что дно, где произошел инцидент, имеет форму котлована. Вода крайне мутная и приходилось работать при нулевой видимости.
Утопленника нашли на глубине семи метров, в 25 метрах от берега, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
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