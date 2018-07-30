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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника

В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника

Один из муляжей в Сызрани снесли и уложили рядом с местом происшествия. Напомним, что «жестяных школьников» - фигуры маленьких детей в полный рост поставили по инициативе Госавтоинспекции на двух опасных пешеходных переходах.

Жители города реагировали на них по-разному: одни 
30 июля 2018, 11:01

"Не вернулся с рыбалки": житель Самарской области решил поплавать и утонул

В воскресенье, 29 июля, в селе Верхнее Санчелеево Ставропольского района утонул 50-летний мужчина. Его родственники рассказали, что 28 июля он отправился на рыбалку со своим братом. Мужчина решил искупаться в озере и больше его не видели. Родственники ждали возвращения пропавшего 
30 июля 2018, 08:36
«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась

«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась

В воскресенье, 29 июля, в селе Калиновый ключ в Сергиевском районе области произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не сумел справиться с управлением, и его машина скатилась в кювет и врезалась в дерево, а затем загорелась. От страшных 
29 июля 2018, 11:22
«Неужто запах отвлек?»: Напротив самарского пивзавода перевернулась байдарка с мужчиной

«Неужто запах отвлек?»: Напротив самарского пивзавода перевернулась байдарка с мужчиной

Вчера, 28 июля, около 13:00 спасатели Центральной спасательной станции Самары на катере отправились на помощь мужчине. Последний перевернулся на байдарке буквально напротив пивзавода в Ленинском районе Самары, информирует ПСС по Самарской области.
 
Водное ДТП произошло примерно в 150 метрах 

29 июля 2018, 02:22
«Эх, была не была!»: самарец прыгнул с моста в Волгу и повредил позвоночник

«Эх, была не была!»: самарец прыгнул с моста в Волгу и повредил позвоночник

ЧП произошло вчера, 28 июля, примерно в 13:30 на правом берегу Волги напротив насосно-фильтровальной станции №1 Октябрьского района Самары.
 
Зачем 35-летний мужчина совершил прыжок с моста, пока не известно. Но вот итог отчаянного поступка известен - повреждение позвоночника. И 
29 июля 2018, 01:48
Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе

Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе

Водители, проезжавшие по Ракитовскому мосту на пересечении Ракитовского шоссе и Магистральной в областной столице, сообщили в полицию о ЧП. Мужчина залез на перила моста на путепроводе. Полицейские отправились к мосту и сняли человека, удерживая его за одежду. Для выяснения причин 
26 июля 2018, 12:32
6 детей потерялись в июле на пляжах Самары

6 детей потерялись в июле на пляжах Самары

Пляжный сезон в Самаре в самом разгаре. За безопасностью на восьми официальных самарских пляжах следят специально подготовленные спасатели, которые готовы прийти на помощь каждому, кто попал в беду. Рабочий день спасателей на пляжах длится 12 часов. Он начинается в 9 

11 июля 2018, 05:50
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