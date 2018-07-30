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В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника
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30 июля 2018, 11:01
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"Не вернулся с рыбалки": житель Самарской области решил поплавать и утонул
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30 июля 2018, 08:36
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«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась
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29 июля 2018, 11:22
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«Неужто запах отвлек?»: Напротив самарского пивзавода перевернулась байдарка с мужчиной
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29 июля 2018, 02:22
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«Эх, была не была!»: самарец прыгнул с моста в Волгу и повредил позвоночник
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29 июля 2018, 01:48
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Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе
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26 июля 2018, 12:32
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6 детей потерялись в июле на пляжах Самары
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11 июля 2018, 05:50