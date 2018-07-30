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Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость
В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя …
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30 июля 2018, 02:07
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В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника
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30 июля 2018, 11:01
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«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой
В воскресенье, 29 июля, в 09:55 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области направили по вызову в Красноярский район. Там, по словам очевидцев, на реке Сок утонул 17-летний подросток. Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Его команда возвращалась с соревнований …
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30 июля 2018, 09:11
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"Не вернулся с рыбалки": житель Самарской области решил поплавать и утонул
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30 июля 2018, 08:36
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«Неужто запах отвлек?»: Напротив самарского пивзавода перевернулась байдарка с мужчиной
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29 июля 2018, 02:22
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«Эх, была не была!»: самарец прыгнул с моста в Волгу и повредил позвоночник
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29 июля 2018, 01:48