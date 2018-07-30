"Не вернулся с рыбалки": житель Самарской области решил поплавать и утонул … В воскресенье, 29 июля, в селе Верхнее Санчелеево Ставропольского района утонул 50-летний мужчина. Его родственники рассказали, что 28 июля он отправился на рыбалку со своим братом. Мужчина решил искупаться в озере и больше его не видели. Родственники ждали возвращения пропавшего