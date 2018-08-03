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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

18 июля в столице губернии начнется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» . Мероприятие развернется на набережной Волги. Всего в нем ожидается до 1000 участников.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. 

13 июля 2018, 09:42
Пляжный сезон открылся в Самаре

Пляжный сезон открылся в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Из 8 площадок для купания и приема солнечных ванн, сейчас открыты 6. К концу текущей недели обещают сдать пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки. Они прошли все необходимые экспертизы. Завезенный песок соответствует 

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Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

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Крещенские купания в Самаре

Крещенские купания в Самаре

В крещенскую ночь,  с 18 на 19 января,  температура воздуха в Самаре опустится до 14 градусов мороза, по области - до 19-ти. При этом не на всех водоемах  лед однородный. Где-то его толщина составляет 40 сантиметров,  а где-то всего 10, 

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Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться

Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться

Областной Роспотребнадзор провел анализ 178 проб воды, взятых в организованных местах для купания. Девять не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В Тольятти опасны: пляжи Автозаводского и Центрального районов. В Самаре не стоит купаться: в районе ул. Советской Армии, в 

21 августа 2017, 09:02
Ученые создали лазер на бактериях

Ученые создали лазер на бактериях

Бритнаские и немецкие ученые создали уникальный лазер из бактерии. Основой для разработки стал флуоресцентный зеленый белок.

Большинство известных ранее лазеров использовали для работы индуцированное излучение, основанное на изменении электрона на энергетическом уровне. В новейшей разработке ученых ресурсом является генно-модифицированная кишечная палочка. Созданный 

20 августа 2016, 11:33
Под Сызранью плавала «бешеная» лодка без водителя, есть видео

Под Сызранью плавала «бешеная» лодка без водителя, есть видео

В эти выходные под Сызранью на реке Волге плавала «взбесившаяся» лодка, передает портал «Маленькая Сызрань». Курьезный и одновременно очень опасный случай произошел в районе островов, как раз напротив заводского причала Сызранского нефтеперерабатывающего завода.

По словам очевидцев, отдыхавшая компания 
7 августа 2016, 06:59
Россельхознадзор: в самарском «АШАНе» обнаружены некачественные мясные продукты

Россельхознадзор: в самарском «АШАНе» обнаружены некачественные мясные продукты

Специалисты облуправления Россельхознадзора сообщили о результатах проверки продуктов в самарских гипермаркетах. Были отобраны пробы свинины и мясных полуфабрикатов производства ООО «Ашан».

По результатам экспертиз, в восьми из двенадцати отобранных образцах продукции выявлено несоответствие требованиям Таможенного союза.

В частности 
28 сентября 2015, 01:51
Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями

Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями

Американские ученые после проведенного исследования выяснили, что вода в реках и морях, где мы купаемся, хоть и содержит вредные бактерии, но в пляжном песке их намного больше.

Исследователями были изучены Гавайские острова – пляж и вода рядом с ним. 
21 июля 2015, 02:42
В Самарской области продавали говядину с кишечной палочкой

В Самарской области продавали говядину с кишечной палочкой

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили зараженное мясо. Бактерии кишечной палочки выявили в говядине, которая продавалось в Тольятти. Установлено, что продукция поставлена из Кинельского района от индивидуального предпринимателя по фамилии Набоян.

Специалисты отмечают, что бактерии группы кишечной палочки высокоустойчивы к неблагоприятным условиям и могут 

11 декабря 2014, 05:09
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