Сотрудники Россельхознадзора обнаружили зараженное мясо. Бактерии кишечной палочки выявили в говядине, которая продавалось в Тольятти. Установлено, что продукция поставлена из Кинельского района от индивидуального предпринимателя по фамилии Набоян.

Специалисты отмечают, что бактерии группы кишечной палочки высокоустойчивы к неблагоприятным условиям и могут …