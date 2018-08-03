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Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания
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23 июля 2018, 03:08
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Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре
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13 июля 2018, 09:42
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Пляжный сезон открылся в Самаре
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20 июня 2018, 11:04
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Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре
В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со …
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19 июня 2018, 02:47
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Крещенские купания в Самаре
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16 января 2018, 06:42
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Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться
Областной Роспотребнадзор провел анализ 178 проб воды, взятых в организованных местах для купания. Девять не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В Тольятти опасны: пляжи Автозаводского и Центрального районов. В Самаре не стоит купаться: в районе ул. Советской Армии, в …
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21 августа 2017, 09:02
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Ученые создали лазер на бактериях
Бритнаские и немецкие ученые создали уникальный лазер из бактерии. Основой для разработки стал флуоресцентный зеленый белок.
Большинство известных ранее лазеров использовали для работы индуцированное излучение, основанное на изменении электрона на энергетическом уровне. В новейшей разработке ученых ресурсом является генно-модифицированная кишечная палочка. Созданный …
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20 августа 2016, 11:33
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Под Сызранью плавала «бешеная» лодка без водителя, есть видео
В эти выходные под Сызранью на реке Волге плавала «взбесившаяся» лодка, передает портал «Маленькая Сызрань». Курьезный и одновременно очень опасный случай произошел в районе островов, как раз напротив заводского причала Сызранского нефтеперерабатывающего завода.
По словам очевидцев, отдыхавшая компания …
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7 августа 2016, 06:59
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Россельхознадзор: в самарском «АШАНе» обнаружены некачественные мясные продукты
Специалисты облуправления Россельхознадзора сообщили о результатах проверки продуктов в самарских гипермаркетах. Были отобраны пробы свинины и мясных полуфабрикатов производства ООО «Ашан».
По результатам экспертиз, в восьми из двенадцати отобранных образцах продукции выявлено несоответствие требованиям Таможенного союза.
В частности …
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28 сентября 2015, 01:51
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Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями
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21 июля 2015, 02:42
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В Самарской области продавали говядину с кишечной палочкой
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили зараженное мясо. Бактерии кишечной палочки выявили в говядине, которая продавалось в Тольятти. Установлено, что продукция поставлена из Кинельского района от индивидуального предпринимателя по фамилии Набоян.
Специалисты отмечают, что бактерии группы кишечной палочки высокоустойчивы к неблагоприятным условиям и могут …
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11 декабря 2014, 05:09