6 детей потерялись в июле на пляжах Самары Пляжный сезон в Самаре в самом разгаре. За безопасностью на восьми официальных самарских пляжах следят специально подготовленные спасатели, которые готовы прийти на помощь каждому, кто попал в беду. Рабочий день спасателей на пляжах длится 12 часов. Он начинается в 9 …