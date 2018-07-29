Вчера, 28 июля, около 13:00 спасатели Центральной спасательной станции Самары на катере отправились на помощь мужчине. Последний перевернулся на байдарке буквально напротив пивзавода в Ленинском районе Самары, информирует ПСС по Самарской области.
Водное ДТП произошло примерно в 150 метрах от берега на глазах многих десятков горожан, собравшихся провести выходные в таком культовом месте. В течении нескольких минут байдарочник был поднят из воды на спасательные судно и доставлен на берег. Медпомощь физкультурнику не потребовалось. А вот что произошло с плавсредством не уточняется.
|
«Эх, была не была!»: Самарец прыгнул с моста в Волгу и повредил позвоночник
|
29 июля 2018, 01:48
|
6 детей потерялись в июле на пляжах Самары
|
11 июля 2018, 05:50
|
Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти
|
9 июля 2018, 08:29
|
13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре
|
5 июля 2018, 10:56