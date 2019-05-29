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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК 
29 мая 2019, 01:15
В Самарской области сельчанку преследовал лось

В Самарской области сельчанку преследовал лось

На окраине Сызрани в поселке Уваровка дикий лось терроризирует местных жителей. Как рассказал в соцсетях сызранец Максим, во вторник, 28 мая, лось бегал по улице 4-ая Дачная, на огромной скорости он понесся на пожилую женщину, которая только чудом успела 
29 мая 2019, 11:35
Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной

Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной

Во вторник, 28 мая, в 19:00 на набережной в преддверии большого юбилейного концерта Борис Гребенщиков даст уличный концерт. Начало в 19:00. Локация - Маяковский спуск у главного входа в ресторан «Перчини». Об этом сообщили в Телеграме организаторы. Напомним, что 
28 мая 2019, 10:35
В Польше запретили песню «Темная ночь»

В Польше запретили песню «Темная ночь»

На днях в польском городе Гданьск произошел инцидент. Во время акции в местном музее Второй мировой войны артист Петр Косевский начал исполнять песню «Темная ночь». Спустя некоторое время, директор музея потребовал от музыкантов прекратить играть. Он назвал песню «большевистской» и 

21 мая 2019, 03:56
В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Выступление должно было состояться в воскресенье, 19 мая, но из-за болезни артиста его передвинули также на воскресенье, 2 июня.
 
- Все приобретенные билеты действительны, - сообщают организаторы. Рэпер планирует исполнить 
20 мая 2019, 09:40
Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к серии выступлений. На лучших площадках страны коллектив представит свою концертную программу «Антология блюза», премьера которой состоялась в Ереване, на площади Республики, в присутствии 60 тысяч зрителей.

29 мая музыканты выступят на 
7 мая 2019, 10:01
Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева: «Речь не идет о смене руководителя»

Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева: «Речь не идет о смене руководителя»

Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева опровергла данные о том, что Бориса Кейльмана могут сместить с поста руководителя организации. Отметим, что 15 марта он был госпитализирован в реанимацию с сердечным приступом. По словам Ирины Зверевой, сейчас Борис Кейльман идет на поправку. 
18 марта 2019, 03:32
Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом

Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом

Стало известно, что 77-летний президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в реанимацию. Это случилось в пятницу, 15 марта. Медики диагностировали у пациента инфаркт. По словам дочери Бориса Кейльмана Марии, на заседании клуба у ее отца остановилось сердце, но само мероприятие 
18 марта 2019, 01:54
В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. 
15 августа 2018, 09:13
45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

В Самарской области завершился Грушинский фестиваль. В этом году он праздновал двойной юбилей — полвека прошло с того момента, как любители авторской песни впервые собрались вместе, в то же время по количеству проведенных фестивалей он стал 45-м. 
 
Юбилейный 45-й Грушинский 
13 августа 2018, 09:14
До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года

До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года

В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю. В этом году он пройдет с 9 по 12 августа, а не в первые выходные июля. Связано это с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Также стоит отметить, 
16 апреля 2018, 10:14
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