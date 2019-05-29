В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю. В этом году он пройдет с 9 по 12 августа, а не в первые выходные июля. Связано это с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года.



Также стоит отметить, …