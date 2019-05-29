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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
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29 мая 2019, 01:49
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В Самаре открылось движение по Утевской
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29 мая 2019, 01:28
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Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест
В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК …
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29 мая 2019, 01:15
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В Самарской области сельчанку преследовал лось
На окраине Сызрани в поселке Уваровка дикий лось терроризирует местных жителей. Как рассказал в соцсетях сызранец Максим, во вторник, 28 мая, лось бегал по улице 4-ая Дачная, на огромной скорости он понесся на пожилую женщину, которая только чудом успела …
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29 мая 2019, 11:35
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Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной
Во вторник, 28 мая, в 19:00 на набережной в преддверии большого юбилейного концерта Борис Гребенщиков даст уличный концерт. Начало в 19:00. Локация - Маяковский спуск у главного входа в ресторан «Перчини». Об этом сообщили в Телеграме организаторы. Напомним, что …
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28 мая 2019, 10:35
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В Польше запретили песню «Темная ночь»
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21 мая 2019, 03:56
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В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа
В Самаре перенесли концерт Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Выступление должно было состояться в воскресенье, 19 мая, но из-за болезни артиста его передвинули также на воскресенье, 2 июня.
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20 мая 2019, 09:40
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Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra
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7 мая 2019, 10:01
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Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева: «Речь не идет о смене руководителя»
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18 марта 2019, 03:32
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Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом
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18 марта 2019, 01:54
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В блогах: Грушинский фестиваль - 2018
Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. …
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15 августа 2018, 09:13
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45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
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13 августа 2018, 09:14
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До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года
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16 апреля 2018, 10:14
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