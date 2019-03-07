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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель
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4 марта 2019, 11:39
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Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся
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2 марта 2019, 08:23
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе
В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении …
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1 марта 2019, 05:55
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Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области
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1 марта 2019, 02:04
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Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»
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21 февраля 2019, 03:04
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке
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13 февраля 2019, 02:34
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Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился
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12 февраля 2019, 11:31
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Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке
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24 декабря 2018, 11:14
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В Самарской области закрывается переправа к трем пристаням
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29 октября 2018, 11:57
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Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика
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11 октября 2018, 01:27
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Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару
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15 августа 2018, 10:26
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Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено
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7 мая 2018, 02:43
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