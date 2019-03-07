Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся Волонтеры группы Лиза Алерт объявили об окончании поисков подростка в Самаре. В семь часов утра он ушел в школу, но на уроках так и не появился. В половине шестого вечера стало известно, что ребенок погиб.



Очевидцы сообщили, что тело …