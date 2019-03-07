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Материалы по теме:

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

В Ставропольском районе в субботу, 2 марта, на Волге напротив поселка Луначарский заблудились два рыбака. Мужчины отправились на рыбалку на мотособаке, но на расстоянии около шести километров от берега мотобуксировщик увяз в снегу. Из-за сильной метели мужчины не смогли добраться 
4 марта 2019, 11:39
Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Волонтеры группы Лиза Алерт объявили об окончании поисков подростка в Самаре. В семь часов утра он ушел в школу, но на уроках так и не появился. В половине шестого вечера стало известно, что ребенок погиб.
 
Очевидцы сообщили, что тело 
2 марта 2019, 08:23
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении 
1 марта 2019, 05:55
Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Поистине жуткая авария произошла утром, 1 марта в Красноярском районе Самарской области. Водитель «Ларгуса» ехал по самарской обводной дороге от Тольятти в сторону Казахстана. На втором километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка 

1 марта 2019, 02:04
Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»

Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»

С четверга, 21 февраля, изменилось расписание судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров из Самары в Рождествено и обратно. А именно, добавился вечерний рейс.  Из областной столицы судно будет отправляться в 19:00, а в обратном направлении - в 19:15.
 
- Стоимость 
21 февраля 2019, 03:04
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке

На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке

Сотрудники Куйбышевской прокуратуры ведут проверку по факту столкновения двух судов на воздушной подушке. Оно произошло на Волге в 500 метрах от пристани в селе Рождествено. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, суда на воздушной подушке ехали навстречу другу другу по 
13 февраля 2019, 02:34
Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился

Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился

Спасатели помогли школьнику, который пошел к другу в гости через Волгу. Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, 13-летний житель села Усолье Ставропольского района вечером вышел из дома и отправился к гости к своему приятелю в Тольятти через замерзшую Волгу. Через 
12 февраля 2019, 11:31
Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке

Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке

С понедельника, 24 декабря, между областной столицей и селом Рождествено пустили суда на воздушной подушке. Планируется, что теперь они будут курсировать вплоть до весны 2019 года. Плата за проезд осталась прежней: 70 рублей для взрослого пассажира и 35 рублей - 
24 декабря 2018, 11:14
В Самарской области закрывается переправа к трем пристаням

В Самарской области закрывается переправа к трем пристаням

Со вторника, 30 октября, в Самарской области закроются еще несколько пристаней - Шелехметь, Нижний пляж и Винновка. А с 5 октября - Ширяево и Поляна имени Фрунзе, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. Постепенно навигация на Волге подходит к концу, до 
29 октября 2018, 11:57
Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика

Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика

Невероятной удачей обернулась рыбалка для одного из жителей Самарской области. Вместе с другом он отправился на лодке в район Васильевских островов и там поймал огромного толстолобика.

По словам рыбака, условия для лова были просто идеальные: на Волге царил полный 
11 октября 2018, 01:27
Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

13 августа спасателям пришлось срочно выехать на катере в Рождествено. К ним поступил сигнал о том, что у 20-летней беременной девушки начались преждевременные роды. На место отправились трое человек на катере. Они взяли роженицу на судно и перевезли на причал 

15 августа 2018, 10:26
Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

В Самаре с понедельника, 7 мая, внесены изменения в расписание по грузопассажирскому маршруту по Волге Октябрьский спуск – Рождествено. Число рейсов увеличено. С понедельника по четверг паром будет совершать по четыре рейса в день, а по пятницам  и по воскресеньям 
7 мая 2018, 02:43
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