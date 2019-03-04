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В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей
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4 марта 2019, 12:50
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В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского
В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, …
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4 марта 2019, 12:35
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Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
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4 марта 2019, 12:02
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
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4 марта 2019, 09:35
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93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
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3 марта 2019, 08:24
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В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе
Едва не закончилась трагедией очистка крыши от снега и наледи на одном из домов в Новокуйбышевске. Там чудом не сорвался вниз сотрудник управляющей компании.
Как передает gorodnsk63.ru, инцидент случился вчера, 1 марта, днем на улице Зои Космодемьянской. Рабочий …
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2 марта 2019, 02:45
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге
В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из …
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24 февраля 2019, 06:19
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В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»
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21 февраля 2019, 08:41
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С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности
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19 февраля 2019, 02:43
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском
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3 февраля 2019, 05:35
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