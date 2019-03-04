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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

Стало известно, что ущерб на 530 тысяч рублей нанес браконьер водным биоресурсам Самарской области. По словам специалистов, это крупнейший инцидент такого рода с начала года. Мужчина занимался незаконной добычей рыбы в запретной зоне Жигулевской ГЭС. Его задержали сотрудники рыбоохраны Самарской 
4 марта 2019, 12:50
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
4 марта 2019, 09:35
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

В субботу вечером, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе областной столицы тушили пожар. Он произошел неподалеку от завода имени А.М. Тарасова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:20. На место событий выехали 
3 марта 2019, 08:24
В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе

В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе

Едва не закончилась трагедией очистка крыши от снега и наледи на одном из домов в Новокуйбышевске. Там чудом не сорвался вниз сотрудник управляющей компании.
 
Как передает gorodnsk63.ru, инцидент случился вчера, 1 марта, днем на улице Зои Космодемьянской. Рабочий 
2 марта 2019, 02:45
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из 
24 февраля 2019, 06:19
В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В 19:00 четверга, 21 февраля, в Самарской области был объявлен «Оранжевый уровень опасности». Как пояснили в региональном ГУ МЧС, он ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, местами сильный, на дорогах возможны 
21 февраля 2019, 08:41
С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

Ночь на вторник, 19 февраля, была у сотрудников ГУ МЧС сложной и бессонной: в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности, поступило более 6000 звонков. В Волжском, Приволжском, Сызранском районах дул сильный ветер со скоростью 24 м/с. Кроме того, была метель, 
19 февраля 2019, 02:43
В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В понедельник, 18 февраля, стихия разгулялась не на шутку: из-за непогоды было ограничено движение на трассах региона, в Тольятти возникла большая пробка на отрезке Приморский - Подстепки, падали деревья и рекламные конструкции, а также случилось происшествие на воде. Вечером на 
19 февраля 2019, 02:05
«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском

«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском

2 февраля группа из 24 рыбаков поехала на рыбалку в затонах под Новокуйбышевском. Мужчины ехали на автомобилях. Детей, к счастью, среди них не было. Несмотря на запрещающие знаки, мужчины не захотели делать «лишний крюк» и решили «пробить» себе дорогу на 
3 февраля 2019, 05:35
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