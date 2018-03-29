Утром, 29 марта в центре Сызрани произошло столкновение автомобилей. Водитель «Лады Весты» подъехал к перекрестку улиц Фрунзе и Чапаева. Он хотел повернуть направо в сторону улицы Интернациональной, но остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. В этот момент легковушку сзади «догнал» «Форд Фокус». Однако водитель отечественной легковушки не почувствовал удара, и продолжил свой путь. Его удалось остановить, когда он уже ехал по Интернациональной. Оба автомобиля получили повреждения бамперов. У «Фокуса» также замят капот. Пострадавших в автоаварии нет, сообщает «Маленькая Сызрань».
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