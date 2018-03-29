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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

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Двух серийных воров будут судить в Сызрани

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Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани

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Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.

«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой 

7 декабря 2017, 10:04
Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара

Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара

Вчера, 17 сентября, в Куйбышевском районе Самары в результате столкновении баржи с лодкой пропал без вести один пассажир лодки, передает областной ГУ МЧС.
 
По данным ведомства, происшествие произошло примерно в 20:00 на реке Самара. По предварительной версии, водитель лодки 

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В Самаре ПАЗ с пассажирами улетел в кусты, есть фото

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Астрономы: Меркурий может столкнуться с Венерой в ближайшие 5 млрд лет

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30 августа 2015, 10:28
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