«Бэха» превратилась в танк: Тольяттинец на элитном внедорожнике протаранил столб В ночь с пятницы на субботу, с 3 на 4 августа, в Автозаводском районе Тольятти дорогой внедорожник протаранил столб. В ДТП пострадал человек.



По предварительным данным, примерно в 3 часа ночи на кольце 70 лет Октября и Льва Яшина …