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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Материалы по теме:

«Провода порвало, трамваи встали»: Возле «Руси» дерево упало на трамвайные пути

«Провода порвало, трамваи встали»: Возле «Руси» дерево упало на трамвайные пути

Сегодня, 4 августа, в Самаре на пересечении улицы 4 Проезда с проспектом Карла Маркса (неподалеку от ТЦ «Русь») дерево рухнуло прямо на трамвайные линии. Об этом сообщает в Facebook самарец Виктор Воронов.
 
«Трамваи встали, на Врубеля дерево упало, 
4 августа 2018, 04:23
«Бэха» превратилась в танк: Тольяттинец на элитном внедорожнике протаранил столб

«Бэха» превратилась в танк: Тольяттинец на элитном внедорожнике протаранил столб

В ночь с пятницы на субботу, с 3 на 4 августа, в Автозаводском районе Тольятти дорогой внедорожник протаранил столб. В ДТП пострадал человек.
 
По предварительным данным, примерно в 3 часа ночи на кольце 70 лет Октября и Льва Яшина 
4 августа 2018, 03:48
5 человек увезли в больницу: Под Малой Царевщиной 2 автомобиля улетели в кювет

5 человек увезли в больницу: Под Малой Царевщиной 2 автомобиля улетели в кювет

Вчера, 3 августа, поздно вечером примерно в 22:51 рядом с селом Малая Царевщина Самарской области столкнулись "двенадцатая" и "Хендай Солярис". После удара обе автомашины слетели в кювет, где вазовская легковушка еще и перевернулась.
 
На место происшествия был отряд ПСС 
4 августа 2018, 01:39
«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением

«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением

Выяснились сенсационные подробности об утреннем ДТП в Сызрани: оказалось, что сбитый машиной «скорой помощи» пешеход выжил. Его доставили в центральную городскую больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

Напомним, что авария произошла на улице Декабристов в пятницу, 3 августа. 
3 августа 2018, 03:53
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