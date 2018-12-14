Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали



- Установлено, что в полицию обратилась помощница одного известного музыкального продюсера и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее … Сотрудники МВД России задержали жителя Самары, который подозревается в мошенничестве.- Установлено, что в полицию обратилась помощница одного известного музыкального продюсера и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее