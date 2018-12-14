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В блогах: Что происходит с бойцами ММА до выхода в "клетку"
Блогер Илья Круговой побывал на процедуре взвешивания бойцов турнира по смешанным единоборствам "Битва на Волге - 8", который пройдет в выходные в Самаре. "Взвешивание, наверное, самое скучное и ответственное мероприятие, - считает автор. - Проходит оно за день до …
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14 декабря 2018, 09:22
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Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали
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14 декабря 2018, 05:42
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В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета
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14 декабря 2018, 04:57
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В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»
В пятницу, 14 декабря, неизвестный «заминировал» головной офис тольяттинского «АвтоВАЗа». Анонимное сообщение поступило в 12:50. Собеседник сотрудников полиции заявил, что в здании на Южном шоссе, 36 находится подозрительный предмет. Кинологи с собаками, а также представители Росгвардии и МЧС обследовали здание …
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14 декабря 2018, 04:26
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Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова
Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.
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14 декабря 2018, 01:38
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Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа
Сотрудникам дежурной части Новокуйбышевска сообщили, что в заброшенном гаражном боксе нашли тело неизвестной женщины. Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, собрала улики и опросила заявителя. Мужчина рассказал, что около полуночи он услышал звук падения тяжелого предмета, а затем увидел на улице …
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14 декабря 2018, 08:48
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Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля
Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшему директору СОФЖИ и экс-руководителю Управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову еще на два месяца, до 23 февраля 2019 года включительно. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му …
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13 декабря 2018, 08:57