Вчера, 7 января, около 19:00 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 32-летнего водителя ВАЗ-2114, передает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников полиции, автомобилист двигался по Ленинскому проспекту в сторону Степана Разина. В районе дома № 12 по Ленинскому проспекту мужчина не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Skoda Rapid под управлением 43-летнего водителя. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка иномарки. По факту аварии ведется проверка.
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