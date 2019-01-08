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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»

Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»

В Тольятти полицейские выясняют подробности аварии с пострадавшими. Столкновение произошло в понедельник, 7 января, когда водитель легковушки Lada Granta выезжал из двора дома № 111 по улице Северной. По предварительной информации, он не уступил дорогу «семерке», за рулем которой сидел 
8 января 2019, 12:15
Под Самарой фура снесла трактор: тракториста увезли на «скорой»

Под Самарой фура снесла трактор: тракториста увезли на «скорой»

Вчера, 6 января, около 12:10 в Ставропольском районе Самарской области столкнулись фура «Вольво с полуприцепом и трактор «Беларусь» ДТП произошло примерно на федеральной трассе М-5 «Урал»
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель большегруза, двигаясь со стороны Самары в направлении 
7 января 2019, 03:48
В Сызрани столкнулись две легковушки Lada: оба водителя в больнице

В Сызрани столкнулись две легковушки Lada: оба водителя в больнице

Стало известно, что в воскресенье, 6 января, в Сызрани зафиксировали ДТП с пострадавшими. В 13:00 22-летний молодой человек ехал на Lada Priora со стороны улицы Керамической в направлении Демократического проезда. Во время обгона он не сумел справиться с управлением, и 
7 января 2019, 11:34
Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»

Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»

В Самаре на Южном шоссе напротив ТЦ «Амбар» произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, мужчина ехал на «Лада Гранта». По неустановленной причине он не справился с управлением и выехал на встречку и врезался в «Хендай». Водитель вазовской легковушки 
6 января 2019, 03:43
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