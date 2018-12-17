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В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым

В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым

В Тольятти на одном из домов по улице Коммунальной художники завершили первый мурал, посвященный прошедшему ЧМ-2018. В частности, мастера увековечили бывшего вратаря сборной Игоря Акинфеева.
 
- Рисунок сделан без техники, методом промышленного альпинизма, одним художником @nim_one_nim, погода была сурова, однако труды 
17 декабря 2018, 08:13
В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
17 декабря 2018, 08:00
Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик 
17 декабря 2018, 07:35
Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
 
С момента 
14 декабря 2018, 10:45
Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали

Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали

Сотрудники МВД России задержали жителя Самары, который подозревается в мошенничестве.

- Установлено, что в полицию обратилась помощница одного известного музыкального продюсера и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее 
14 декабря 2018, 05:42
Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.

- Подзащитный ни от кого не укрывался, были забраны те документы, которые интересовали сотрудников, производящих следственные действия. И без всяких препон, 
14 декабря 2018, 01:38
Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа

Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа

Сотрудникам дежурной части Новокуйбышевска сообщили, что в заброшенном гаражном боксе нашли тело неизвестной женщины. Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, собрала улики и опросила заявителя. Мужчина рассказал, что около полуночи он услышал звук падения тяжелого предмета, а затем увидел на улице 
14 декабря 2018, 08:48
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