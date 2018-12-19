Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области До пятницы, 21 декабря, погоду в Самарской области будет формировать антициклон. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, ветер слабый переменных направлений. По ночам и в утренние часы в низинах при прояснении температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, …