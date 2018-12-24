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Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних
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24 декабря 2018, 05:20
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00
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В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева
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24 декабря 2018, 04:43
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Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства
Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. …
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24 декабря 2018, 04:01
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В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин
В ближайшие дни, до четверга включительно, продлится снегопад в Самаре. Как сообщили синоптики, будет облачно, обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег, метель. В дневные часы специалисты Приволжского УГМС прогнозируют от - 5 до - 13 градусов по Цельсию. …
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24 декабря 2018, 02:13
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Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
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24 декабря 2018, 08:40
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Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза
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20 декабря 2018, 09:50
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Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области
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19 декабря 2018, 04:46
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Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку
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19 декабря 2018, 04:09
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Изморозь до 5 см: в Самарской области объявили штормовое предупреждение
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19 декабря 2018, 10:43
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Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в выходные в Самаре
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14 декабря 2018, 11:18
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Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре
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12 декабря 2018, 08:21
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В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд
В воскресенье, 9 декабря, в Самарской области было зафиксировано рекордное количество осадков. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Большой Глушице выпало 7,5 мм снега, что перекрывает предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2013 году, на 1 миллиметр.
В …
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10 декабря 2018, 03:05