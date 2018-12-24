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Материалы по теме:

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником, 
24 декабря 2018, 05:20
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Новая рабочая неделя в Самарской области началась со снегопада, метели, сильного ветра. В понедельник, 24 декабря, днем будут небольшой и умеренный, местами сильный снег и метель, а также юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы могут достигать 15-20 
24 декабря 2018, 08:40
Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза

Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза

В ночь на четверг, 20 декабря, в 02:30 в Самаре была восстановлена подача воды жителям домов, которые затронула авария на улице Мориса Тореза. Напомним, что с 18 декабря велись аварийно-строительные работы на водоводе диаметром 900 миллиметров дома №67, который повредила 
20 декабря 2018, 09:50
Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

В Чапаевске завели уголовное дело на кассира управляющей компании ИП Быков. По версии следствия, в прошлом году 28-летняя женщина похитила из кассы 953 тысячи рублей. Эти деньги местные жители заплатили за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. Все вырученные средства 
19 декабря 2018, 04:09
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в выходные в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в выходные в Самаре

В ближайшее время погода самарцев не будет радовать: синоптики обещают осадки в виде мокрого снега, слабый туман, гололедицу на дорогах, а также сильный ветер. 
В пятницу, 14 декабря, облачно с прояснениями, местами мокрый снег, слабый туман, налипание мокрого снега. На дорогах 
14 декабря 2018, 11:18
Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре

Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре

За последние три дня в Самаре выпало рекордное количество осадков, и коммунальщики уже приступили к очистке кровель. Неустойчивая погода со снегопадами и потеплениями привела к тому, что на крышах домов Самары появились первые сосульки. Жители домов с покатыми кровлями 
12 декабря 2018, 08:21
В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд

В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд

В воскресенье, 9 декабря, в Самарской области было зафиксировано рекордное количество осадков. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Большой Глушице выпало 7,5 мм снега, что перекрывает предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2013 году, на 1 миллиметр.

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10 декабря 2018, 03:05
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