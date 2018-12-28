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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Поздно вечером в четверг, 7 декабря, произошла авария в Сызранском районе. В 19:20 34-летний водитель ехал на своем ВАЗ-2121 по 23 километру трассы Обход Сызрани со стороны Саратова. Во время снегопада «Ниву» занесло и она оказалась на встречке, где столкнулась 
28 декабря 2018, 12:21
Скандальный МУП

Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую

В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны 
28 декабря 2018, 11:23
Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Накануне в Ставропольском районе области произошла автокатастрофа - один водитель находится в тяжелом состоянии, а второй погиб. По данным полицейских, 27 декабря в 10:00 42-летняя автоледи ехала по трассе Тольятти - Хрящевка на своем ВАЗ-111740. Примерно на 9-м километре автодороги 

28 декабря 2018, 11:03
В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе

В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе

В четверг, 27 декабря, в дорожной аварии в Тольятти пострадали двое маленьких детей. По данным полиции, 32-летняя женщина во время снегопада двигалась на Citroen С4 по жилой зоне. По пути она столкнулась с Lada Kalina с 33-летней автоледи за рулем, 
28 декабря 2018, 10:27
В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда

В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». По версии следствия, с ноября по декабрь этого года в нежилом помещении одного из домов по улице XXII Партсъезда проводились азартные игры. Причем, для них использовалось игровое 
27 декабря 2018, 05:07
В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери

В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери

В полицию обратилась жительница Автозаводского района Тольятти, которая рассказала, что из ее квартиры исчезла стиральная машинка. Потерпевшая оценила ущерб в 13 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили женщину и выяснилось - она не нашла машинку, когда вернулась утром с 
27 декабря 2018, 12:14
«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина

«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина

В Самаре ограбили круглосуточный продуктовый магазин, расположенный на улице Ново-Садовой. По информации облМВД, в торговую точку зашел посетитель, который достал из куртки пистолет и начал беспорядочную стрельбу. Одну из продавщиц ранило, а налетчик забрал 3500 рублей из кассы и скрылся.
27 декабря 2018, 11:11
Александр Хинштейн: при получении взятки в 1,5 млн рублей задержали сотрудника ГУФСИН

Александр Хинштейн: при получении взятки в 1,5 млн рублей задержали сотрудника ГУФСИН

В среду, 26 декабря, стало известно о еще одном коррупционном скандале в областной столице. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, с поличным при получении взятки в 1,5 млн руб задержан старший инспектор ГУФСИН 
26 декабря 2018, 08:13
«Брал айфонами»: в Самаре экс-силовика будут судить за мошенничество

«Брал айфонами»: в Самаре экс-силовика будут судить за мошенничество

В губернской столице завершено расследование уголовного дела, которое завели в отношении бывшего оперуполномоченного ОБОП УУР ГУ МВД России по Самарской области. Этого человека подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2017 силовик получил от некой 
26 декабря 2018, 09:43
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. 
18 декабря 2018, 12:34
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