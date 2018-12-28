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Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице
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28 декабря 2018, 12:21
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Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую
В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны …
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28 декабря 2018, 11:23
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Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла
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28 декабря 2018, 11:03
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В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе
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28 декабря 2018, 10:27
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В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда
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27 декабря 2018, 05:07
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В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери
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27 декабря 2018, 12:14
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«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина
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27 декабря 2018, 11:11
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Александр Хинштейн: при получении взятки в 1,5 млн рублей задержали сотрудника ГУФСИН
В среду, 26 декабря, стало известно о еще одном коррупционном скандале в областной столице. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, с поличным при получении взятки в 1,5 млн руб задержан старший инспектор ГУФСИН …
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26 декабря 2018, 08:13
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«Брал айфонами»: в Самаре экс-силовика будут судить за мошенничество
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26 декабря 2018, 09:43
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Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства
Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. …
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24 декабря 2018, 04:01
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В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. …
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18 декабря 2018, 12:34