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В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку
Повеселила читателей в "Фейсбуке" самарчанка Юлия Сафанова. Она показала, каких колоритных Деда Мороза и Снегурочку установили на площади возле елки в Новокуйбышевске. "Теперь весь город в потрясении, - утверждает девушка. - Сказочные персонажи навевают страх на малолетних горожан, а …
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26 декабря 2018, 05:23
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В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили "Новогодний автобус желаний"
Новогоднюю тему продолжает и самарский городской перевозчик "СамараАвтоГаз". Компания поведала в "Твиттере", что сегодня на одном из маршрутов предприятия вышел в рейс «Новогодний автобус желаний». Вместе с пассажирами в автобусе - Дед Мороз и Снегурочка. Они будут дарить горожанам …
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26 декабря 2018, 05:12
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В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5
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26 декабря 2018, 04:52
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В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин
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26 декабря 2018, 03:10
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С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега
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26 декабря 2018, 02:20
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Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов
Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. …
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26 декабря 2018, 01:24
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В Самарской области дорожает газ
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25 декабря 2018, 09:55
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В Самаре уничтожили 8 несанкционированных свалок
Сотрудники прокуратуры Красноглинского района областной столицы проверили, как соблюдается природоохранное законодательство. Они нашли 8 несанкционированных свалок в районе. В адрес главы департамента городского хозяйства и экологии Самары внесли представление об устранении нарушений. В итоге заместителя руководителя главы ведомства привлекли к …
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25 декабря 2018, 09:29
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Новый скандал вокруг МУП ЖЭС
УФАС по Самарской области уличило мэрию Сызрани в нарушении требований антимонопольного законодательства при актуализации схемы теплоснабжения города на 2018 год. На действие городских чиновников пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Заявитель сообщил, что в 2017 году муниципальная «Жилищно-эксплуатационная служба» выполнила работы …
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25 декабря 2018, 08:51
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Занимать стали больше: в России вырос средний размер кредита
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25 декабря 2018, 08:43
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В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
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24 декабря 2018, 05:34
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С января ветеранам и семьям с детьми в Самарской области обещают увеличить выплаты
Стало известно, что с 1 января планируют увеличить размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области. Повышение коснется многих категорий населения - инвалидов боевых действий и близких …
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24 декабря 2018, 01:24