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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на магазин. 19 декабря неизвестный мужчина зашел в магазин на улице Гагарина. Угрожая предметом, похожим на нож, он похитил 15 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, записи с 
28 декабря 2018, 11:48
Скандальный МУП

Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую

В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны 
28 декабря 2018, 11:23
Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Накануне в Ставропольском районе области произошла автокатастрофа - один водитель находится в тяжелом состоянии, а второй погиб. По данным полицейских, 27 декабря в 10:00 42-летняя автоледи ехала по трассе Тольятти - Хрящевка на своем ВАЗ-111740. Примерно на 9-м километре автодороги 

28 декабря 2018, 11:03
В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе

В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе

В четверг, 27 декабря, в дорожной аварии в Тольятти пострадали двое маленьких детей. По данным полиции, 32-летняя женщина во время снегопада двигалась на Citroen С4 по жилой зоне. По пути она столкнулась с Lada Kalina с 33-летней автоледи за рулем, 
28 декабря 2018, 10:27
В Тольятти «девятка» сбила 15-летнего подростка на «зебре»

В Тольятти «девятка» сбила 15-летнего подростка на «зебре»

В четверг вечером, 26 декабря, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 20:40 41-летний водитель ехал на легковушке ВАЗ 2109 по улице Автостроителей. В районе дома № 27 он сбил 15-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому 
28 декабря 2018, 09:37
В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу

В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу

В среду, 26 декабря, произошла крупная авария на улице Механиков. 18-летняя девушка на иномарке Volkswagen Polo во время снегопада направлялась по трассе Самара — Бугуруслан в сторону улицы Чекистов и наехала на стоящий автобус Hyundai County Kuzbass, курсировавший по маршруту 
27 декабря 2018, 12:41
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