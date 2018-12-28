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В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже
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28 декабря 2018, 11:48
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Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую
В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны …
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28 декабря 2018, 11:23
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Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла
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28 декабря 2018, 11:03
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В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе
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28 декабря 2018, 10:27
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В Тольятти «девятка» сбила 15-летнего подростка на «зебре»
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28 декабря 2018, 09:37
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В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу
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27 декабря 2018, 12:41