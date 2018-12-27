|
Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко
|
27 декабря 2018, 10:09
|
Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть
«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут …
|
27 декабря 2018, 09:47
|
В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры
Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим …
|
27 декабря 2018, 05:13
|
В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда
|
27 декабря 2018, 05:07
|
В самарских колониях начали шить новогодние сумки
Стало известно, что исправительные учреждения освоили выпуск упаковки для новогодних подарков. Заказчиками красочных сумок, сшитых в колониях №5 и 15, стали различные самарские фирмы. По словам заместителя начальника УФСИН России по Самарской области полковника внутренней службы Григория Неймарка, товар производится …
|
27 декабря 2018, 03:53
|
К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад
|
27 декабря 2018, 01:37
|
В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега
В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше …
|
27 декабря 2018, 09:50
|
В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
|
24 декабря 2018, 05:34
|
Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
|
24 декабря 2018, 08:40
|
Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района
|
6 декабря 2018, 01:58
|
Новогодняя иллюминация: Самару украсят 36 световых фигур
|
5 декабря 2018, 09:16
|
В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие
|
26 мая 2018, 12:44