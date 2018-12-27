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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

В четверг, 27 декабря, после продолжительной болезни на 84 году жизни скончался Виктор Горельченко – самарский диктор и легендарный голос стадиона «Металлург». Он долгие годы трудился на радио, но его голос запомнится болельщикам, прежде всего, по работе на матчах самарских 
27 декабря 2018, 10:09
Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут 
27 декабря 2018, 09:47
В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим 
27 декабря 2018, 05:13
В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда

В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». По версии следствия, с ноября по декабрь этого года в нежилом помещении одного из домов по улице XXII Партсъезда проводились азартные игры. Причем, для них использовалось игровое 
27 декабря 2018, 05:07
В самарских колониях начали шить новогодние сумки

В самарских колониях начали шить новогодние сумки

Стало известно, что исправительные учреждения освоили выпуск упаковки для новогодних подарков. Заказчиками красочных сумок, сшитых в колониях №5 и 15, стали различные самарские фирмы. По словам заместителя начальника УФСИН России по Самарской области полковника внутренней службы Григория Неймарка, товар производится 
27 декабря 2018, 03:53
К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

В последние рабочие дни уходящего года на погоду будет влиять серия скандинавских циклонов, которые перемещаются через Черноземье, центральные районы и Среднюю Волгу на Южный Урал. Временами будет идти снег различной интенсивности, местами с метелью и снежными заносами. Температурный фон к 
27 декабря 2018, 01:37
В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше 
27 декабря 2018, 09:50
В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Новая рабочая неделя в Самарской области началась со снегопада, метели, сильного ветра. В понедельник, 24 декабря, днем будут небольшой и умеренный, местами сильный снег и метель, а также юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы могут достигать 15-20 
24 декабря 2018, 08:40
Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Вся Самара с нетерпением готовится к встрече самого долгожданного в России праздника - Нового года. Администрация Ленинского района губернской столицы тоже не осталась в стороне, и недавно ее здание украсила новогодняя иллюминация. Но светящиеся гирлянды вызвали у самарцев много вопросов 
6 декабря 2018, 01:58
Новогодняя иллюминация: Самару украсят 36 световых фигур

Новогодняя иллюминация: Самару украсят 36 световых фигур

В этом году Самару украсят 36 новых световых фигур. По словам представителей мэрии, они представляют собой отдельные фотозоны и могут стать новыми достопримечательностями районов.

Праздничные инсталляции «Арка Часы» высотой более 3 метров будут установлены около ДК «Октябрь» и в 
5 декабря 2018, 09:16
В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

Вчера, 25 мая, в 36 государствах Европы праздновали «День соседей». Цель праздника – познакомить и сдружить людей, живущих рядом.

Впервые присоединились к нему и в Сызрани. В России особого значения «День Соседей» пока не имеет, но именно это наши 
26 мая 2018, 12:44
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