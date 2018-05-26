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Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани
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25 мая 2018, 05:34
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В Самарской области женщина самовольно захватила земельный участок
Жительница Сызрани самовольно захватила 180 квадратных метров земли. Она огородила участок забором, присовокупив его к своим владениям. Суд посчитал эти действия незаконными и постановил забор снести. Однако нарушительница не спешила с исполнением решения.
К женщине обратились приставы. Они пояснили, что в …
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24 мая 2018, 12:53
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Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет
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23 мая 2018, 12:34
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В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области
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22 мая 2018, 12:06
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Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!
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28 апреля 2018, 08:00
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Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут
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26 апреля 2018, 09:00
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Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре
В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения …
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19 апреля 2018, 05:28
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Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым …
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17 апреля 2018, 08:11
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Полицейский подозревается в тройном убийстве
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26 мая 2015, 06:41