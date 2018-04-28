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Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут
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26 апреля 2018, 09:00
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Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?
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20 апреля 2018, 03:38
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Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре
В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения …
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19 апреля 2018, 05:28
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Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым …
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17 апреля 2018, 08:11
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Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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14 апреля 2018, 12:37
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В мае россиян ждут длинные выходные
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3 апреля 2018, 12:59
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Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)
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2 апреля 2018, 07:02
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Рекордная неделя!
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30 марта 2018, 02:31
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Голливуд – проект Пентагона и ЦРУ?
Американское кино создаётся под абсолютным контролем военных. Для каких целей Минобороны США использует голливудских режиссёров, выяснили журналисты "РЕН ТВ".
В конце 2017 года известный актёр Морган Фримен записал интернет-ролик, в котором призвал Америку бороться с Россией. «На нас напали. Мы ведём …
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16 марта 2018, 08:01
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Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!
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17 марта 2018, 10:57