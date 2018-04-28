11
34
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Ближайшая суббота, 28-е апреля, у всех россиян будет рабочей, в счет понедельника 30-го числа, который объявлен выходным днем. На первой майской неделе 
26 апреля 2018, 09:00
Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?

Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?

В Самаре определена победительница регионального этапа конкурса красоты Мисс «Русское Радио».Финал и церемония награждения состоялась в ресторане Mr. Hadson.

Главными героинями вчерашнего вечера стали 12 конкурсанток. Девушки прошли строгий кастинг и 
20 апреля 2018, 03:38
Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения 

19 апреля 2018, 05:28
Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым 
17 апреля 2018, 08:11
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
В мае россиян ждут длинные выходные

В мае россиян ждут длинные выходные

В мае россиян ждут длинные выходные. В какие именно дни страна будет отдыхать, сегодня напомнил Роструд. В  первую неделю месяца  всего два рабочих дня - 3 и 4 мая - это четверг и пятница. Зато накануне, 28 апреля, суббота будет 

3 апреля 2018, 12:59
Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)

Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», радиостанция «Русское Радио» в Самаре и кинотеатр «Вертикаль»  дают вам уникальный шанс 25 апреля 2018 года первыми увидеть анимационную картину «Смешарики. Дежавю» (6+).

Главным героем третьего полнометражного фильма 
2 апреля 2018, 07:02
Рекордная неделя!

Рекордная неделя!

На неделе с 19 по 25 марта общероссийская доля «РЕН ТВ» в аудитории «Все 25-54» составила 6,8%, обеспечив 4-е место среди федеральных телеканалов.

На минувшей неделе РЕН ТВ установил целый 
30 марта 2018, 02:31
Голливуд – проект Пентагона и ЦРУ?

Голливуд – проект Пентагона и ЦРУ?

Американское кино создаётся под абсолютным контролем военных. Для каких целей Минобороны США использует голливудских режиссёров, выяснили журналисты "РЕН ТВ".

 

В конце 2017 года известный актёр Морган Фримен записал интернет-ролик, в котором призвал Америку бороться с Россией. «На нас напали. Мы ведём 

16 марта 2018, 08:01
Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!

Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!

В это воскресенье героями новой версии программы «СОЛЬ» станут музыканты группы «Ночные Снайперы». В «СОЛИ от первого лица» Диана Арбенина расскажет, как сумела порвать с «допингами», и почему она считает свои 
17 марта 2018, 10:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх