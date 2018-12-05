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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске под колесами «ГАЗели» оказалась женщина-пешеход. Во вторник, 4 декабря, 38-летний водитель ехал на ГАЗ-27660 по улице Советской. Когда он приблизился к дому №103, то остановился. Включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону улицы Московской. При движении 
5 декабря 2018, 02:25
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не 
5 декабря 2018, 02:09
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую 
5 декабря 2018, 12:53
Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.

Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой 
5 декабря 2018, 12:15
В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

Вчера, 25 мая, в 36 государствах Европы праздновали «День соседей». Цель праздника – познакомить и сдружить людей, живущих рядом.

Впервые присоединились к нему и в Сызрани. В России особого значения «День Соседей» пока не имеет, но именно это наши 
26 мая 2018, 12:44
Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Телеканал подготовил особую программу на майские праздники. Зрители смогут провести их за просмотром лучших российских мультфильмов, документальных проектов и брутальных фильмов.

28 апреля – зрители увидят лучшие документальные проекты. А 
28 апреля 2018, 08:00
Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Ближайшая суббота, 28-е апреля, у всех россиян будет рабочей, в счет понедельника 30-го числа, который объявлен выходным днем. На первой майской неделе 
26 апреля 2018, 09:00
Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения 

19 апреля 2018, 05:28
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