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Материалы по теме:

В блогах: На остановках Самары

В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок 
16 января 2019, 05:44
Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью

Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью

Самарский спортсмен выиграл всероссийский турнир по современному пятиборью, который прошел в Москве. Александр Лифанов победил в первом виде - фехтовании (29 боев при 6 поражениях). В верховой езде он допустил несколько ошибок, а в решающем забеге отстал от соперника из 
16 января 2019, 04:59
Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление

Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление

Стало известно, что в ночь со среды на четверг жителям домов в Кировском районе придется столкнуться с неудобствами - в их квартирах может быть прохладно. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в зданиях, расположенных в границах улицы Стара-Загора, 
16 января 2019, 04:45
В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши

В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши

Во вторник, 15 января, в областной столице на мальчика свалился снег с крыши дома № 206 по улице Садовой. По словам очевидцев, в этот момент рабочие счищали снег с кровли, но здание не было огорожено, предупредительные ленты не висели. 

«Это 
16 января 2019, 03:27
В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые 
16 января 2019, 01:42
В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким 
16 января 2019, 10:24
Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

35-летнего жителя Самарской области подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали в Тольятти правоохранители с помощью бойцов спецподразделения «Гром». Ранее подозреваемый перед судом не представал. Наркотики массой более 9 кг нашли в нежилом помещении 
15 января 2019, 12:23
Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери

Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери

В Самарской области правоохранители расследовали убийство 64-летней женщины. Ее зарезали в частном доме на улице Центральной в селе Ново-Ермаково. В полицию обратился медик, которые приехал в жилище по вызову. Выяснилось, что в доме проходило застолье, но к ночи гости разошлись. 
15 января 2019, 11:22
В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

Полицейским рассказали, что в частном доме на улице Авиационной произошло преступление. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, то нашли в одной из комнат тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, а под подозрение попала жена погибшего, ее задержали. Как 
14 января 2019, 05:21
Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб

Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб

В областной столице прикрыли еще один игорный салон. По версии следствия, в декабре прошлого года он работал в доме по улице Елизарова в Кировском районе.
 
- Там проводились незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, - сообщили 
11 января 2019, 10:05
Насчитали 34 свертка: в Самаре задержали парня с крупной партией амфетамина

Насчитали 34 свертка: в Самаре задержали парня с крупной партией амфетамина

В Самаре полицейские помешали сбыту сильнодействующих психотропных веществ в крупном размере. Внимание правоохранителей привлек 27-летний мужчина, у которого при личном досмотре нашли три полиэтиленовых пакета с 34 свертками, перемотанными изолентой. Еще три свертка были спрятаны около одного из клубов губернской 
9 января 2019, 01:16
В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Следственный отдел по Промышленному району губернской столицы завел уголовное дело в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их подозревают в покушении на мошенничество.
28 декабря 2018, 07:02
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