Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление … Стало известно, что в ночь со среды на четверг жителям домов в Кировском районе придется столкнуться с неудобствами - в их квартирах может быть прохладно. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в зданиях, расположенных в границах улицы Стара-Загора,