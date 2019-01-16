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В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"
В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок …
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16 января 2019, 05:44
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Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью
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16 января 2019, 04:59
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Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление
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16 января 2019, 04:45
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В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши
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16 января 2019, 03:27
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В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга
В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые …
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16 января 2019, 01:42
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В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке
Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким …
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16 января 2019, 10:24
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Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков
35-летнего жителя Самарской области подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали в Тольятти правоохранители с помощью бойцов спецподразделения «Гром». Ранее подозреваемый перед судом не представал. Наркотики массой более 9 кг нашли в нежилом помещении …
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15 января 2019, 12:23
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Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери
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15 января 2019, 11:22
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В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого
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14 января 2019, 05:21
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Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб
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11 января 2019, 10:05
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Насчитали 34 свертка: в Самаре задержали парня с крупной партией амфетамина
В Самаре полицейские помешали сбыту сильнодействующих психотропных веществ в крупном размере. Внимание правоохранителей привлек 27-летний мужчина, у которого при личном досмотре нашли три полиэтиленовых пакета с 34 свертками, перемотанными изолентой. Еще три свертка были спрятаны около одного из клубов губернской …
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9 января 2019, 01:16
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В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
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28 декабря 2018, 07:02