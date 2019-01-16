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Материалы по теме:

В блогах: На остановках Самары

В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок 
16 января 2019, 05:44
В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в 
16 января 2019, 05:39
Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление

Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление

Стало известно, что в ночь со среды на четверг жителям домов в Кировском районе придется столкнуться с неудобствами - в их квартирах может быть прохладно. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в зданиях, расположенных в границах улицы Стара-Загора, 
16 января 2019, 04:45
В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши

В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши

Во вторник, 15 января, в областной столице на мальчика свалился снег с крыши дома № 206 по улице Садовой. По словам очевидцев, в этот момент рабочие счищали снег с кровли, но здание не было огорожено, предупредительные ленты не висели. 

«Это 
16 января 2019, 03:27
Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью

Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью

В Москве завершился чемпионат России по современному пятиборью в эстафетах. Самарский дуэт, в который входят Ольга Карманчикова (Самарский филиал ЦСКА) и Анастасия Васильева завоевали золотые награды с результатом – 1345 очков. Отметим, что перед последним этапом Ольга Карманчикова с напарницей 

22 сентября 2017, 05:21
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