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Россия возобновила авиарейсы в Египет: сколько ехать самарцу?
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11 апреля 2018, 02:15
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Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет
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11 апреля 2018, 12:25
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13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей
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10 апреля 2018, 09:00
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Первая космическая гостиница откроется в 2022 году
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6 апреля 2018, 04:25
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В мае россиян ждут длинные выходные
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3 апреля 2018, 12:59
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Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов
Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она …
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29 марта 2018, 09:37
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Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции
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27 марта 2018, 09:10
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Россияне массово бронируют путевки в Турцию
С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
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25 января 2018, 11:05
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В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек
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19 января 2018, 04:17
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Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка
Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.
Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 …
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9 января 2018, 06:50
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Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?
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29 декабря 2017, 04:35
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Россияне запутались в праздниках
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3 ноября 2017, 09:09