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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Россия возобновила авиарейсы в Египет: сколько ехать самарцу?

Россия возобновила авиарейсы в Египет: сколько ехать самарцу?

Россия после перерыва в 2,5 года возобновляет авиасообщение с Египтом. Первый регулярный рейс из Москвы в Каир - в среду, 11 апреля. Обратно из каирского аэропорта самолеты будут вылетать из второго терминала, специально переоборудованного для российских рейсов. На данный момент 
11 апреля 2018, 02:15
Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Поездка в отпуск закончилась для семьи из города Орел разбирательством с туроператором. Супруги приобрели путевку, которая предполагала пересадку на самолет в Москве. Поездка до столицы прошла нормально, а потом начались проблемы. Сначала было на 7 часов задержано отправление самолета в 
11 апреля 2018, 12:25
13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

В Самарской области в пятницу, 13 апреля, стартует онлайн-бронирование льготных путевок в детские лагеря. Всего будет распределено 40 тысяч направлений на отдых, 13 с половиной тысяч из них отдадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 450 таких ребят отдохнут в 

10 апреля 2018, 09:00
Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

12 дней проживания там обойдутся в 9,5 миллиона долларов.
6 апреля 2018, 04:25
В мае россиян ждут длинные выходные

В мае россиян ждут длинные выходные

В мае россиян ждут длинные выходные. В какие именно дни страна будет отдыхать, сегодня напомнил Роструд. В  первую неделю месяца  всего два рабочих дня - 3 и 4 мая - это четверг и пятница. Зато накануне, 28 апреля, суббота будет 

3 апреля 2018, 12:59
Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она 
29 марта 2018, 09:37
Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры России отмечают небывалый спрос на отдых в Турции в 2018 году. Различные организаторы турпоездок отмечают рост числа заказов на 142-192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо жителей обеих столиц, повышенный интерес к турецкому направлению наблюдается в таких 

27 марта 2018, 09:10
Россияне массово бронируют путевки в Турцию

Россияне массово бронируют путевки в Турцию

С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
25 января 2018, 11:05
В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек

В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек

В 2017 году около 4,7 миллиона российских туристов побывали в Турции в 2017 году, что стало абсолютным рекордом. Такие данные озвучил президент Средиземноморской ассоциации отельеров и менеджеров отелей (АКТОВ) Эркан Ягджи. При этом, количество уже совершенных ранних бронирований позволяет судить 
19 января 2018, 04:17
Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.

Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 

9 января 2018, 06:50
Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

В Самаре на новогодние каникулы, которые в этот раз продлятся с 30 декабря по 8 января, запланировано более 2 тысяч праздничных мероприятий. Основные гулянья развернутся на площади имени Куйбышева. Там будут выступать музыкальные коллективы, а в саму новогоднюю ночь прогремит 
29 декабря 2017, 04:35
Россияне запутались в праздниках

Россияне запутались в праздниках

Россияне окончательно запутались в праздниках, они до сих пор не могут разделить 4 и 7 ноября. К такому выводу пришли в «Левада-центре». Так, о Дне народного единства, который отмечается в стране 4 ноября, знают всего 53% сограждан. При этом 5% 

3 ноября 2017, 09:09
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