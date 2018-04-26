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Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля
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20 апреля 2018, 07:36
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Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре
В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения …
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19 апреля 2018, 05:28
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Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым …
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17 апреля 2018, 08:11
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В мае россиян ждут длинные выходные
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3 апреля 2018, 12:59
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В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» рассказали про «вазовцев с линии B0, которые ночуют на работе ради «большой» зарплаты». Бытует мнение, что на АвтоВАЗе в последние годы низкие зарплаты. Однако, отмечают ночные ударники труда, это утверждение справедливо только для тех, …
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23 февраля 2018, 10:04
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Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России
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24 января 2018, 09:30
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Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка
Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.
Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 …
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9 января 2018, 06:50
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В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте
Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
Выяснилось, …
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13 декабря 2017, 03:44
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В 2018 году Россия привлечет на 20% меньше иностранных работников
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8 декабря 2017, 10:21
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Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше
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3 ноября 2017, 10:21
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Ура, отдохнем! Появился график праздников и выходных в 2018 году
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21 июня 2017, 10:00