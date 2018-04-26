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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2018г 
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Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий в предстоящий уик-энд.


КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

«Тренер»

Фильм является режиссерским дебютом Данилы Козловского. Он рассказывает об игроке Юрии Столешникове. На важнейшем матче 
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Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения 

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Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым 
17 апреля 2018, 08:11
В мае россиян ждут длинные выходные

В мае россиян ждут длинные выходные

В мае россиян ждут длинные выходные. В какие именно дни страна будет отдыхать, сегодня напомнил Роструд. В  первую неделю месяца  всего два рабочих дня - 3 и 4 мая - это четверг и пятница. Зато накануне, 28 апреля, суббота будет 

3 апреля 2018, 12:59
В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»

В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» рассказали про «вазовцев с линии B0, которые ночуют на работе ради «большой» зарплаты». Бытует мнение, что на АвтоВАЗе в последние годы низкие зарплаты. Однако, отмечают ночные ударники труда, это утверждение справедливо только для тех, 
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Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Специалисты интернет-сайта Avito.ru подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты. Оказалось, что в среднем по стране они получают 29,3 тысячи рублей.
За год размер оплаты труда студентов вырос на 1,7 процента. Это намного ниже среднего показателя роста всех зарплат, который составил 5,8 

24 января 2018, 09:30
Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.

Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 

9 января 2018, 06:50
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
«Инцидент произошел в организации, расположенной по адресу: улица Советская, 4», - сообщили в МБУ «Аварийно-спасательная служба».

Выяснилось, 

13 декабря 2017, 03:44
В 2018 году Россия привлечет на 20% меньше иностранных работников

В 2018 году Россия привлечет на 20% меньше иностранных работников

Кабмин заявил об уменьшении потребности в привлечении зарубежных работников в следующем году на 20,7%. Как отмечается на правительственном портале, в данном случае речь идет о численности 140 423 человека, что составляет 79,3% от квоты текущего года.
В отдельных сегментах экономики 

8 декабря 2017, 10:21
Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше

Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше

В пятницу, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на 1 час, так как сегодня предпраздничный день. А потом самарцы отдохнут целых три дня подряд. Это связано с тем, что праздник – День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на 
3 ноября 2017, 10:21
Ура, отдохнем! Появился график праздников и выходных в 2018 году

Ура, отдохнем! Появился график праздников и выходных в 2018 году

Федеральное Министерство труда предложило к обсуждению предварительный график выходных и праздничных дней в 2018 году.  
Каникулы на 8 марта и 1 мая продлят - за счет 6 и 7 января: в следующем году эти даты пришлись на субботу и 
21 июня 2017, 10:00
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