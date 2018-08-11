11
10
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Как повышают производительность труда в Самарской области

Как повышают производительность труда в Самарской области

Россия по производительности труда отстает от развитых стран, например Японии или США, в среднем, в 1,5-2 раза. Улучшить этот показатель к 2024 году в своих новых майских указах поручил президент Владимир Путин. Для этого уже создана специальная пилотная программа, мониторингом 

3 июля 2018, 06:09
К переходу на четырехдневную рабочую неделю в России готовы

К переходу на четырехдневную рабочую неделю в России готовы

Россияне готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Это показал опрос Superjob, за сокращение ее продолжительности высказываются 76 процентов сограждан. Люди убеждены, что смогут рациональнее использовать появившееся дополнительное время - например, тратить его на саморазвитие и повышение профессионального мастерства. Идея 

2 июля 2018, 07:01
Как гражданам 50+ помогают найти работу в Самаре

Как гражданам 50+ помогают найти работу в Самаре

Вопрос увеличения пенсионного возраста сейчас остается одним из самых обсуждаемых. Один из наиболее болезненных моментов – это трудоустройство граждан в возрасте 50+. Даже представители федерального Минтруда признали, что более поздний выход на пенсию только усугубит эту проблему. Что касается текущей 

28 июня 2018, 02:07
Двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей ищут в Самаре

Двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей ищут в Самаре

В Самаре на портале по поиску работы «Зарплата.ру» появилась необычная вакансия. Работодатели ищут двойников известных людей, которым обещают платить от 100 тысяч рублей. Работать нужно будет вахтовым методом в Санкт-Петербурге. Как указано в сообщении, дублеру нужно будет «стоять на сцене 

25 мая 2018, 12:19
Что ждет рынок офисов в Самаре?

Что ждет рынок офисов в Самаре?

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России упали на 70%. По итогам трех кварталов - 532 миллиона долларов против 1 миллиарда 700 миллионов за аналогичный период прошлого года. На самарском же рынке офисных и торговых площадей эксперты фиксируют несколько тенденций - 
11 октября 2017, 12:35
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в майские праздники

Сбербанк информирует о режиме работы офисов в майские праздники

Самарское отделение ПАО Сбербанк сообщает, что в праздничные дни в Самарской области будут работать дежурные офисы банка. 30 апреля и 8 мая филиалы Сбербанка будут обслуживать клиентов по сокращенному на час режиму.

С 1 по 3 мая и 9 мая в 

29 апреля 2016, 05:56
Исследование: Открытые офисы негативно отражаются на работе интровертов

Исследование: Открытые офисы негативно отражаются на работе интровертов

Как следует из последних исследований представителей научного сообщества, открытые офисы далеко не самым лучшим образом отражаются на работе интровертов. Представители этой категории ощущают в таких компаниях дискомфорт.
Чтобы прийти к такому умозаключению, ученые провели масштабный социологический опрос. В исследовании участвовало 
12 января 2016, 02:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх