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Как повышают производительность труда в Самарской области
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3 июля 2018, 06:09
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К переходу на четырехдневную рабочую неделю в России готовы
Россияне готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Это показал опрос Superjob, за сокращение ее продолжительности высказываются 76 процентов сограждан. Люди убеждены, что смогут рациональнее использовать появившееся дополнительное время - например, тратить его на саморазвитие и повышение профессионального мастерства. Идея …
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2 июля 2018, 07:01
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Как гражданам 50+ помогают найти работу в Самаре
Вопрос увеличения пенсионного возраста сейчас остается одним из самых обсуждаемых. Один из наиболее болезненных моментов – это трудоустройство граждан в возрасте 50+. Даже представители федерального Минтруда признали, что более поздний выход на пенсию только усугубит эту проблему. Что касается текущей …
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28 июня 2018, 02:07
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Двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей ищут в Самаре
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25 мая 2018, 12:19
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Что ждет рынок офисов в Самаре?
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11 октября 2017, 12:35
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Сбербанк информирует о режиме работы офисов в майские праздники
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29 апреля 2016, 05:56
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Исследование: Открытые офисы негативно отражаются на работе интровертов
Как следует из последних исследований представителей научного сообщества, открытые офисы далеко не самым лучшим образом отражаются на работе интровертов. Представители этой категории ощущают в таких компаниях дискомфорт.
Чтобы прийти к такому умозаключению, ученые провели масштабный социологический опрос. В исследовании участвовало …
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12 января 2016, 02:52