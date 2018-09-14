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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В четверг, 6 сентября, 40-летний водитель автобуса Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту № 210, ехал по проспекту Кирова в сторону улицы Победы. В районе дома № 56  по проспекту Кирова, напротив торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» шофер маршрутки сбил 78-летнюю 
7 сентября 2018, 02:32
«Сбербанк России»: после 65 не даём

«Сбербанк России»: после 65 не даём

«Сбербанк» официально подтвердил информацию об отказе российским пенсионерам в кредитах. Крупнейший розничный банк страны решил ограничить - с 21 года до 65 лет включительно - возраст своих клиентов, которые могут рассчитывать на получение кредитной карты. Пресс-служба «Сбербанка» отреагировала на появившийся 
15 августа 2018, 09:47
В России 57% представителей «офисного планктона» спят на работе

В России 57% представителей «офисного планктона» спят на работе

57 % сотрудников российских офисов спят на работе, выяснили в ходе опроса исследователи из компании «Альфастрахование». 36 % респондентов признались, что чаще всего они решают вздремнуть в обеденный перерыв. 28 % - сразу после него. Еще 19 засыпают в конце 
11 августа 2018, 10:29
Как повышают производительность труда в Самарской области

Как повышают производительность труда в Самарской области

Россия по производительности труда отстает от развитых стран, например Японии или США, в среднем, в 1,5-2 раза. Улучшить этот показатель к 2024 году в своих новых майских указах поручил президент Владимир Путин. Для этого уже создана специальная пилотная программа, мониторингом 

3 июля 2018, 06:09
К переходу на четырехдневную рабочую неделю в России готовы

К переходу на четырехдневную рабочую неделю в России готовы

Россияне готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Это показал опрос Superjob, за сокращение ее продолжительности высказываются 76 процентов сограждан. Люди убеждены, что смогут рациональнее использовать появившееся дополнительное время - например, тратить его на саморазвитие и повышение профессионального мастерства. Идея 

2 июля 2018, 07:01
Как гражданам 50+ помогают найти работу в Самаре

Как гражданам 50+ помогают найти работу в Самаре

Вопрос увеличения пенсионного возраста сейчас остается одним из самых обсуждаемых. Один из наиболее болезненных моментов – это трудоустройство граждан в возрасте 50+. Даже представители федерального Минтруда признали, что более поздний выход на пенсию только усугубит эту проблему. Что касается текущей 

28 июня 2018, 02:07
АвтоВАЗ наберет 250 инженеров

АвтоВАЗ наберет 250 инженеров

АвтоВАЗ объявил о намерении набрать новых сотрудников. Они будут работать в службе инжиниринга. Всего туда приглашают 250 человек. На вакансии будут брать как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов.

Как сообщает пресс-служба автогиганта, новички будут работать над проектами будущих новинок. До 

29 мая 2018, 02:39
Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

В Самарской области на трассе М-5 дедушка с бабушкой, ехавшие на вазовской «шестерке», врезались в две иномарки - Lexus и Volvo. ДТП 
17 мая 2018, 02:11
Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном

Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном

На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.

Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.

Расследование продолжается. 

12 апреля 2018, 02:56
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Специалисты интернет-сайта Avito.ru подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты. Оказалось, что в среднем по стране они получают 29,3 тысячи рублей.
За год размер оплаты труда студентов вырос на 1,7 процента. Это намного ниже среднего показателя роста всех зарплат, который составил 5,8 

24 января 2018, 09:30
Росавиация занялась поиском вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»

Росавиация занялась поиском вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»

Росавиация направила запросы об имеющихся вакансиях для работников проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» более чем в 90 отечественных предприятий. Как сообщается, в настоящее время ведомство сосредоточено на содействии в трудоустройстве как летного, так и инженерно-технического состава авиационной компании. Эти тенденции наметились  после 

12 октября 2017, 12:23
Экс-глава Gett создал приложение для поиска работы в России и СНГ

Экс-глава Gett создал приложение для поиска работы в России и СНГ

Экс-руководитель российского филиала Gett анонсировал создание сервиса для поиска работы PapaJobs. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, бывший гендиректор Gett заявил о запуске сервиса PapaJobs в российской столице. Это приложение создано, прежде всего, для 

29 сентября 2017, 08:09
В Самаре впервые представили ключевые положения Стратегии развития авиапрома до 2030-го года

В Самаре впервые представили ключевые положения Стратегии развития авиапрома до 2030-го года

В Самаре впервые представили ключевые положения Стратегии развития авиационной промышленности России до 2030-ого года. Их озвучили на выездном заседании комитета по авиапрому Союза машиностроителей России. Место для мероприятия было выбрано неслучайно - именно в Самаре находится один из крупнейших в 

6 мая 2016, 06:00
ОНФ и федеральные эксперты разрабатывают план возрождения курорта

ОНФ и федеральные эксперты разрабатывают план возрождения курорта "Сергиевские минеральные воды"

Репортаж телекомпании "ТЕРРА" о проблеме санатория  "Сергиевские минеральные воды" отмечен активистами Общероссийского народного фронта. Сюжет о запустении на уникальном природном курорте выложили на федеральном портале общественной организации
 
Напомним, уникальные лечебные свойства и неповторимые климатические условия сергиевских минеральных вод и лечебных 
27 апреля 2016, 02:27
Совету ветеранов Новокуйбышевска возместили деньги, потерянные в банке

Совету ветеранов Новокуйбышевска возместили деньги, потерянные в банке "Волга-Кредит"

Свои средства, в том числе членские взносы - 308 тысяч рублей, собранные для проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы, городская ветеранская организация хранила на счетах в этом финансовом учреждении. В конце прошлого года ВКБ лишился лицензии, а  Новокуйбышевское городское общество 
18 марта 2015, 11:47
Владимир Гутенев приехал с рабочим визитом в Новокуйбышевск

Владимир Гутенев приехал с рабочим визитом в Новокуйбышевск

В понедельник, 2 марта, депутат Госдумы, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев находится с рабочим визитом в Новокуйбышевске. Сначала парламентарий встретился с представителями ветеранской организации города. Напомним, после отзыва лицензии у банка "Волга-Кредит" она лишилась более 300 тысяч рублей, находившихся 
2 марта 2015, 01:43
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