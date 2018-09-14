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В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку
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7 сентября 2018, 02:32
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«Сбербанк России»: после 65 не даём
«Сбербанк» официально подтвердил информацию об отказе российским пенсионерам в кредитах. Крупнейший розничный банк страны решил ограничить - с 21 года до 65 лет включительно - возраст своих клиентов, которые могут рассчитывать на получение кредитной карты. Пресс-служба «Сбербанка» отреагировала на появившийся …
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15 августа 2018, 09:47
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В России 57% представителей «офисного планктона» спят на работе
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11 августа 2018, 10:29
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Как повышают производительность труда в Самарской области
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3 июля 2018, 06:09
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К переходу на четырехдневную рабочую неделю в России готовы
Россияне готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Это показал опрос Superjob, за сокращение ее продолжительности высказываются 76 процентов сограждан. Люди убеждены, что смогут рациональнее использовать появившееся дополнительное время - например, тратить его на саморазвитие и повышение профессионального мастерства. Идея …
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2 июля 2018, 07:01
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Как гражданам 50+ помогают найти работу в Самаре
Вопрос увеличения пенсионного возраста сейчас остается одним из самых обсуждаемых. Один из наиболее болезненных моментов – это трудоустройство граждан в возрасте 50+. Даже представители федерального Минтруда признали, что более поздний выход на пенсию только усугубит эту проблему. Что касается текущей …
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28 июня 2018, 02:07
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АвтоВАЗ наберет 250 инженеров
АвтоВАЗ объявил о намерении набрать новых сотрудников. Они будут работать в службе инжиниринга. Всего туда приглашают 250 человек. На вакансии будут брать как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов.
Как сообщает пресс-служба автогиганта, новички будут работать над проектами будущих новинок. До …
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29 мая 2018, 02:39
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Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой
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17 мая 2018, 02:11
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Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном
На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.
Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.
Расследование продолжается. …
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12 апреля 2018, 02:56
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Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России
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24 января 2018, 09:30
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Росавиация занялась поиском вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»
Росавиация направила запросы об имеющихся вакансиях для работников проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» более чем в 90 отечественных предприятий. Как сообщается, в настоящее время ведомство сосредоточено на содействии в трудоустройстве как летного, так и инженерно-технического состава авиационной компании. Эти тенденции наметились после …
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12 октября 2017, 12:23
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Экс-глава Gett создал приложение для поиска работы в России и СНГ
Экс-руководитель российского филиала Gett анонсировал создание сервиса для поиска работы PapaJobs. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу компании.
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29 сентября 2017, 08:09
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В Самаре впервые представили ключевые положения Стратегии развития авиапрома до 2030-го года
В Самаре впервые представили ключевые положения Стратегии развития авиационной промышленности России до 2030-ого года. Их озвучили на выездном заседании комитета по авиапрому Союза машиностроителей России. Место для мероприятия было выбрано неслучайно - именно в Самаре находится один из крупнейших в …
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6 мая 2016, 06:00
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ОНФ и федеральные эксперты разрабатывают план возрождения курорта "Сергиевские минеральные воды"
Репортаж телекомпании "ТЕРРА" о проблеме санатория "Сергиевские минеральные воды" отмечен активистами Общероссийского народного фронта. Сюжет о запустении на уникальном природном курорте выложили на федеральном портале общественной организации.
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27 апреля 2016, 02:27
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Совету ветеранов Новокуйбышевска возместили деньги, потерянные в банке "Волга-Кредит"
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18 марта 2015, 11:47
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Владимир Гутенев приехал с рабочим визитом в Новокуйбышевск
В понедельник, 2 марта, депутат Госдумы, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев находится с рабочим визитом в Новокуйбышевске. Сначала парламентарий встретился с представителями ветеранской организации города. Напомним, после отзыва лицензии у банка "Волга-Кредит" она лишилась более 300 тысяч рублей, находившихся …
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2 марта 2015, 01:43