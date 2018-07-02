Россияне готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Это показал опрос Superjob, за сокращение ее продолжительности высказываются 76 процентов сограждан. Люди убеждены, что смогут рациональнее использовать появившееся дополнительное время - например, тратить его на саморазвитие и повышение профессионального мастерства. Идея сокращения рабочей недели в настоящее время прорабатывается в Минтруда. В этом нет ничего невозможного, утверждают в ведомстве. Так второй выходной (суббота) появился почти 50 лет назад - в 1966 году. С тех пор производительность труда существенно выросла. Предполагаемое нововведение также придаст дополнительное развитие сфере отдыха и услуг. По оценкам эксертов, россияне проводят на работе почти 2 тысячи часов ежегодно - это больше, чем во всех европейских странах, кроме Греции. При этом, как говорят данные Организации экономического сотрудничества и развития, труд в России наименее эффективен.
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