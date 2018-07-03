Россия по производительности труда отстает от развитых стран, например Японии или США, в среднем, в 1,5-2 раза. Улучшить этот показатель к 2024 году в своих новых майских указах поручил президент Владимир Путин. Для этого уже создана специальная пилотная программа, мониторингом которой занимается Общероссийский народный фронт. Какие предприятия Самарской области попали в неё, и каковы первые итоги?
Производительность труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики должна расти темпами не ниже 5% в год, для того, чтобы к середине следующего десятилетия выйти на уровень ведущих стран мира. Такую задачу в очередных майских указах поставил президент Владимир Путин. Для этого в 6-ти регионах нашей страны, в том числе в Самарской области, запустили специальную программу, мониторингом которой занимается Общероссийский народный фронт. Общественники лично посещают предприятия и следят за ситуацией на них. С очередной инспекцией сотрудники ОНФ пришли на самарский «Стройфарфор».
«Нам очень важно не просто по отчетам чиновников судить, что происходит с условиями труда, как растет производительность, как качество рабочих мест улучшается, а лично посмотреть и убедится. И сформировать какие-то предложения для того, чтобы эта программа заработала по максимальной мощности», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Илья Семин.
На «Стройфарфоре» для повышения производительности приобрели новое оборудование. В рамках программы его стоимость заводу компенсировали из бюджета, и помогли с обучением рабочих.
«Мы уже купили оборудование в Италии, доставили сюда пресс 130 тонн весом. Он будет производить плитку размером 120х60 см, и добавит нам мощности 25% по производству керамогранита. Соответственно, люди, которые обслуживали предыдущую линию — они останутся на работе. Более того, мы наймем ещё дополнительно людей», - сообщил генеральный директор ООО «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля.
Всего предприятие планирует нанять 30 новых сотрудников, которые будут работать на купленном оборудовании. Планируется, что на новой печи для обжига в год будут производить более 5 миллионов квадратных метров плитки. Это в пять раз больше, чем раньше. Оборудование должно заработать уже в конце июля — начале августа этого года.
В пилотную программу по улучшению производительности труда в Самарской области пока вошли два предприятия — «Стройфарфор» и «Средне-Волжский механический завод».
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