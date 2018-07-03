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К переходу на четырехдневную рабочую неделю в России готовы

К переходу на четырехдневную рабочую неделю в России готовы

Россияне готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Это показал опрос Superjob, за сокращение ее продолжительности высказываются 76 процентов сограждан. Люди убеждены, что смогут рациональнее использовать появившееся дополнительное время - например, тратить его на саморазвитие и повышение профессионального мастерства. Идея 

2 июля 2018, 07:01
Как гражданам 50+ помогают найти работу в Самаре

Как гражданам 50+ помогают найти работу в Самаре

Вопрос увеличения пенсионного возраста сейчас остается одним из самых обсуждаемых. Один из наиболее болезненных моментов – это трудоустройство граждан в возрасте 50+. Даже представители федерального Минтруда признали, что более поздний выход на пенсию только усугубит эту проблему. Что касается текущей 

28 июня 2018, 02:07
Двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей ищут в Самаре

Двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей ищут в Самаре

В Самаре на портале по поиску работы «Зарплата.ру» появилась необычная вакансия. Работодатели ищут двойников известных людей, которым обещают платить от 100 тысяч рублей. Работать нужно будет вахтовым методом в Санкт-Петербурге. Как указано в сообщении, дублеру нужно будет «стоять на сцене 

25 мая 2018, 12:19
Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Ближайшая суббота, 28-е апреля, у всех россиян будет рабочей, в счет понедельника 30-го числа, который объявлен выходным днем. На первой майской неделе 
26 апреля 2018, 09:00
Дмитрий Азаров принял участие в конференции ОНФ в Самаре

Дмитрий Азаров принял участие в конференции ОНФ в Самаре

О незаконных свалках, разбитых дорогах, обеспечении доступной среды для людей с ограниченными возможностями, о том, что успели сделать по этим направлениям в 2017 году, а что нет, в среду, 15 ноября, говорили на региональной конференции активистов Общероссийского народного фронта. Подобные 

16 ноября 2017, 10:40
Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок

Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок

Проект Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" стартовал в стране в начале этого года. В результате за 10 месяцев на его "Интерактивной карте свалок" появилось почти 15 тысяч проблемных точек, отмеченных после обращения активных граждан. В Самарской области сейчас их свыше 

3 ноября 2017, 08:27
Ищут инвестора: На возрождение «Сергиевских минеральных вод» требуется 2,5 миллиарда рублей

Ищут инвестора: На возрождение «Сергиевских минеральных вод» требуется 2,5 миллиарда рублей

2 миллиарда 500 миллионов рублей - такая сумма необходима на приведение в порядок санатория «Сергиевские минеральные воды» - старейшего лечебного учреждения России. В перспективе это заведение, расположенное в Самарской области, может стать движущей силой развития медицинского туризма в губернии.

Санаторию «Сергиевские 

6 октября 2017, 01:57
Цель – ликвидировать незаконные свалки: о проекте «Генеральная уборка»

Цель – ликвидировать незаконные свалки: о проекте «Генеральная уборка»

В совещании по проблемам переселения граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов, которое в Жигулевске провел ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, принял участие депутат Государственной думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» и один из координаторов Общероссийского народного 

3 октября 2017, 08:02
Как превращать время в деньги?

Как превращать время в деньги?

Уже осенью этого года в России запустят федеральную программу по повышению производительности труда. Проект будет направлен на внедрение технологий бережливого производства, повышение квалификации персонала и эффективности системы процессов, оптимизацию логистики. В правительстве поясняют, что труд в нашей стране сегодня недорогой, 

5 июля 2017, 05:14
Новый проект Медведева

Новый проект Медведева

Производительность труда в России должна увеличиться на 50% за пять лет, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, сообщает "Взгляд" со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

«Наши планы. Они заключаются в том, чтобы создать и модернизировать 25 млн современных рабочих мест до 2020 года и, 

12 декабря 2013, 09:18
58% процентов бездельников?

58% процентов бездельников?

На фоне повальной заинтересованности компаний в росте производительности труда скандально выглядят цифры опроса Работа@Mail.Ru: 58% сотрудников российских компаний периодически скучают на работе. Большинство скучает просто потому, что им нечем заняться, отмечают "Ведомости".

Лишь 24% сотрудников, принявших участие в опросе исследовательского центра 

21 августа 2013, 11:45
Вредные письма

Вредные письма

Чем больше электронных писем пишут топ-менеджеры компании, тем сильнее падает производительность труда сотрудников, сообщают "Ведомости". Российские руководители считают корпоративную почту, напротив, инструментом, который при правильном использовании не только повышает производительность труда, но и сплачивает коллектив.

Исследователи из университета Глазго и консалтинговой 

20 августа 2013, 10:33
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