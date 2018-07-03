Производительность труда в России должна увеличиться на 50% за пять лет, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, сообщает "Взгляд" со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

«Наши планы. Они заключаются в том, чтобы создать и модернизировать 25 млн современных рабочих мест до 2020 года и, …