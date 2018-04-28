Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий.КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
«Танки»
СССР, 1940 год. До начала Великой Отечественной осталось совсем немного времени. Конструктор Михаил Кошкин создал легендарный танк Т-34, равных которому нет в мире. Чтобы машина гарантированно встала на службу Красной Армии, талантливый изобретатель решает перегнать две опытные машины из Харькова в Москву. Там их должен увидеть и оценить Иосиф Сталин. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол…Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «КиноВертикаль», «Мягкий Кинотеатр», «Каро 8 Московский», ЦРК «Художественный».
Возрастное ограничение: 12+«Правда или действие»
До российских экранов добрался триллер «Правда или действие». В обычную, казалось бы, игру вмешиваются потусторонние силы. Стоит кому-то из ее участников солгать или не выполнить действие, как его ждет немедленная гибель. Кто в итоге сможет выйти победителем в этой гонке со смертью?Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «КиноВертикаль», «Мягкий Кинотеатр», «Каро 8 Московский».
Возрастное ограничение: 16+«Приведение»
Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «КиноВертикаль», «Каро 8 Московский».
Возрастное ограничение: 16+«Дыши во мгле»
В Париже происходит землетрясение, после которого город окутывает туман, убивающий все живое. Жители, спасаясь от верной гибели, забираются на крыши домов. Без еды, воды и связи они не теряют надежды выжить. Анна и Мэттью пойдут на всё, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придётся спуститься в самую гущу опасной мглы.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «Мягкий Кинотеатр», «Каро 8 Московский».
Возрастное ограничение: 16+«Смешарики. Дежавю»
Крош придумал, как устроить незабываемый день рождения для Копатыча. От обращается в агентство, которое предлагает интересные путешествия во времени. Но во время сеанса что-то пошло не так. Всех смешариков разбрасывает по разным временам. Крошу придётся собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «КиноВертикаль», «Мягкий Кинотеатр», «Каро 8 Московский», ЦРК «Художественный».
Возрастное ограничение: 6+КОНЦЕРТЫ
Старый Третий
Эта кавер-группа внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Ребята стали участниками 25-часового непрерывного песенного марафона, отыграв в ходе него более 200 неповторяющихся композиций. Особенность творчества группы состоит в том, что они не придерживаются какого-то определенного стиля. В их репертуаре имеются поп-мелодии, рок-н-ролл, блюз. Это позволяет музыкантам постоянно развивать свое мастерство.Дата и место: 29 и 30 апреля, клуб-ресторан «Максимилианс». Начало 29 апреля в 20:00, 30 апреля в 21:30.
Возрастное ограничение: 12+Jackpot
Кавер-бэнд «Jackpot» - танцевально-взрывной коллектив. В составе группы настоящие профессионалы своего дела с многолетним сценическим опытом, чьё творчество известно не только в России, но и за рубежом.Дата и место: 28 апреля, клуб-ресторан «Максимилианс». Начало в 21:30.
Возрастное ограничение: 18+Нуки
Солистка группы СЛОТ Дария Нуки Ставрович прибудет в Самару в рамках своего сольного гастрольного тура. Она познакомит зрителей со своими работами и презентует новый альбом «Исключения». Также на концерте прозвучат и старые, полюбившиеся композиции, а также треки с проекта «Голос».Дата и место: 29 апреля, клуб «Звезда». Начало в 20:00.
Возрастное ограничение: 18+Коля Франк
Коля Фанк - уникальное имя в российской клубной культуре. Герой светских тусовок и неутомимый хитмейкер с многолетним стажем, чьи работы играют на многих коммерческих танцполах мира. Гость многих лучших клубов России, СНГ и Европы, владелец нового клубного бренда «Russian House Band»Дата и место: 29 апреля, клуб «Метелица-С». Начало в 22:00.
Возрастное ограничение: 18+«Мадам Брошкина»
«Мадам Брошкина» — эстрадный коллектив из Самары с неповторимым образом и харизмой, каким-то невероятным способом сочетающий в себе отменное чувство музыкального юмора, яркость карибских красок и бешеную рок-н-ролльную энергетику. Слушая «Мадам Брошкину», невольно замечаешь за собой возникающее удивительное противоречие: чувство встречи с чем-то до боли знакомым и одновременно ощущение открытия, с которым ты никак не ожидал столкнуться.Дата и место: 28 апреля, ресторан «Три оленя». Начало в 20:00.
Возрастное ограничение: 12+ТЕАТР
«Дядюшкин сон»
Этот спектакль получил премию «Золотая маска» в номинации «Женская роль». В центре истории находится князь Гаврила из провинциального города Мордасов. Герой не отличается большим умом, но выделяется богатством. Именно поэтому мордасовская леди Москалева пытается выдать за него свою дочь Зину. Да и другие дамы не сидят сложа руки.Дата и место: 29 апреля. Театр драмы «Камерная сцена». Начало в 18:00.
Возрастное ограничение: 12+«Яма»
«Яма» - одно из самых скандальных произведений Александра Куприна. Вышедшая в 1915 году повесть шокировала общественность: в ней открыто, без прикрас, изображалась жизнь публичного дома, его обитательниц и их клиентов. Сегодня, ровно сто лет спустя, режиссер и хореограф Егор Дружинин выпускает на сцене Театра на Малой Бронной пластический спектакль, основой для которого стала многоплановая, чувственная и в то же время беспощадная в бытовых подробностях проза Куприна.Дата и место: 30 апреля, театр драмы им. Горького. Начало в 18:00.
Возрастное ограничение: 16+«Касатка»
Князь: «Клянусь тебе, я начну новую жизнь. Мне тридцать два года. Из них последние двенадцать лет я делал усилия создать новую, светлую жизнь. От этой мечты я не откажусь никогда». Комедия Алексея Толстого «Касатка» непредсказуема, как и сама жизнь. Над всем царит случай, любовь и постоянная необходимость выбора — дать волю чувствам или сохранить привычный комфорт?Дата и место: 2 мая, театр драмы им. Горького. Начало в 18:00.
Возрастное ограничение: 16+«Роддом»
Этот спектакль является победителем театральной премии зрительских симпатий «Браво» в номинации «Любимый спектакль». На всероссийском фестивале «Русская комедия» постановка взяла три главных приза («Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль»).
Обаяние и новизна пьесы в том, что, кроме молодых мам и пап, в ней живут и действуют еще нерожденные дети, которые уже отстаивают свои права на будущую хорошую жизнь. Дата и место: 29 апреля, театр «Самарская площадь». Начало в 18:00
Возрастное ограничение: 18+«Дон Жуан, или Наказанный развратник»
Культовое творение Моцарта о похождениях легендарного севильского обольстителя не раз удостаивалось почетного титула "оперы опер". Более двадцати лет назад Борис Александрович Покровский поставил "Дон Жуана" на сцене Камерного музыкального театра. К первому фестивалю Покровского спектакль был восстановлен в том самом виде, в каком его поставил Мастер, включая и исполнение на русском языке.Дата и место: 29 апреля, Театр оперы и балета. Начало в 18:30
Возрастное ограничение: 12+