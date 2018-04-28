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Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Ближайшая суббота, 28-е апреля, у всех россиян будет рабочей, в счет понедельника 30-го числа, который объявлен выходным днем. На первой майской неделе 
26 апреля 2018, 09:00
Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны

Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны

Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
23 апреля 2018, 07:58
Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля

Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля

Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий в предстоящий уик-энд.


КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

«Тренер»

Фильм является режиссерским дебютом Данилы Козловского. Он рассказывает об игроке Юрии Столешникове. На важнейшем матче 
20 апреля 2018, 07:36
Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым 
17 апреля 2018, 08:11
Куда сходить и что посмотреть 13-15 апреля в Самаре

Куда сходить и что посмотреть 13-15 апреля в Самаре

Мы подготовили обзор самых интересных киноновинок, спектаклей, концертов и выставок, которые стоит посетить в предстоящий уикэнд. 

Кинопремьеры недели

«Тихое место»

12 апреля в Самаре стартовал прокат триллера «Тихое 
13 апреля 2018, 08:20
13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

В Самарской области в пятницу, 13 апреля, стартует онлайн-бронирование льготных путевок в детские лагеря. Всего будет распределено 40 тысяч направлений на отдых, 13 с половиной тысяч из них отдадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 450 таких ребят отдохнут в 

10 апреля 2018, 09:00
В мае россиян ждут длинные выходные

В мае россиян ждут длинные выходные

В мае россиян ждут длинные выходные. В какие именно дни страна будет отдыхать, сегодня напомнил Роструд. В  первую неделю месяца  всего два рабочих дня - 3 и 4 мая - это четверг и пятница. Зато накануне, 28 апреля, суббота будет 

3 апреля 2018, 12:59
Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры России отмечают небывалый спрос на отдых в Турции в 2018 году. Различные организаторы турпоездок отмечают рост числа заказов на 142-192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо жителей обеих столиц, повышенный интерес к турецкому направлению наблюдается в таких 

27 марта 2018, 09:10
Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

В Самаре на новогодние каникулы, которые в этот раз продлятся с 30 декабря по 8 января, запланировано более 2 тысяч праздничных мероприятий. Основные гулянья развернутся на площади имени Куйбышева. Там будут выступать музыкальные коллективы, а в саму новогоднюю ночь прогремит 
29 декабря 2017, 04:35
Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше

Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше

В пятницу, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на 1 час, так как сегодня предпраздничный день. А потом самарцы отдохнут целых три дня подряд. Это связано с тем, что праздник – День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на 
3 ноября 2017, 10:21
Сергей Шнуров выбрал победителя конкурса на лучшую афишу «Ленинграда»

Сергей Шнуров выбрал победителя конкурса на лучшую афишу «Ленинграда»

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров определился с выбором победителя объявленного им конкурса на создание афиши к 20-летию эпатажной группы. Как отмечают российские информагентства, им стал пользователь соцсети "Инстаграм" с ником @maksimshangin.
Изображение планируется использовать для рекламы юбилейного тура «Ленинграда». 

12 октября 2016, 05:05
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