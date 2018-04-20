Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий в предстоящий уикэнд.КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
«Тренер»
Фильм является режиссерским дебютом Данилы Козловского. Он рассказывает об игроке Юрии Столешникове. На важнейшем матче для сборной России он допускает роковую ошибку и покидает команду. Юрий становится тренером маленького провинциального клуба, вместе с которым ему предстоит вернуть веру в себя.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «КиноВертикаль», «Мягкий Кинотеатр», «Каро 8 Московский».«Опасный бизнес»
Это история об эффектной длинноногой блондинки, которая идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды ее подчиненному становится известна формула, за которой гоняется весь мир. Он инсценирует свое похищение, чтобы потребовать выкуп. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мёртвый, чем живой.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «КиноВертикаль», «Мягкий Кинотеатр», ЦРК «Художественный», «Каро 8 Московский».«Титан»
Американский военный по имени Рик принимает участие в уникальной программе. Она призвана адаптировать людей к проживанию на планете Титан после гибели Земли. Однако, как это часто бывает, эксперимент по скрещиванию генов Homo sapiens с инопланетянами вышел из-под контроля...Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «КиноВертикаль», «Мягкий Кинотеатр», ЦРК «Художественный», «Каро 8 Московский».«Логово Монстра»
Двое молодых людей, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Однажды парни забираются в дом, в котором они встречают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, друзья и сами не замечают, как попадают в западню, кстроенную коварным монстром.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», ЦРК «Художественный», «Каро 8 Московский».«Леонардо: Миссия Мона Лиза»
Мультфильм рассказывает о знаменитом Леонардо, который живёт спокойной и мирной жизнью, посвятив себя изобретательству. Его друг Лоренцо во всём помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями творца. Но вскоре в жизни девушки происходит несчастье — в её доме происходит пожар, и она остаётся ни с чем...Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «КиноВертикаль», «Каро 8 Московский».КОНЦЕРТЫ
Старый Третий
Эта кавер-группа внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Ребята стали участниками 25-часового непрерывного песенного марафона, отыграв в ходе него более 200 неповторяющихся композиций. Особенность творчества группы состоит в том, что они не придерживаются какого-то определенного стиля. В их репертуаре имеются поп-мелодии, рок-н-рол, блюз. Это позволяет музыкантам постоянно развивать свое мастерство.Дата и место: 21 апреля, ресторан «Три оленя». Начало в 20:00.Open Kids
Open Kids — это тинейджерская музыкальная поп-группа, аналогов которой нет на территории всего бывшего СНГ. Ведь участницам группы всего от 12 до 16 лет, а всего за 4 года своего существования группа покорила сердца тысячи подростков. На данный момент у группы насчитывается 340-тысячная армия поклонников их творчества Вконтакте, а количество просмотров видео-работ группы на YouTube канале достигла отметки 100 млн.Дата и место: 21 апреля, ОДО. Начало в 19:00.Оркестр имени Брюса Уилиса
Участники этого коллектива считают, что их музыка спасает мир. На их счету имеются выступления с такими звездами, как Purpendicular, Градусы, Ёлка, Город 312, Синяя птица, Евгений Маргулис, Михаил Шуфутинский, Волга-волга, Мираж, команда КВН «Уездный Город» и другие. Ребята гастролирует по множеству регионов и городов страны, в число которых входят Саратов, Оренбург, Екатеринбург, Ульяновск и Самара.Дата и место: 21 апреля, ресторан «Три оленя». Начало в 20:00.Jackpot
Кавер-бэнд «Jackpot» - танцевально-взрывной коллектив. В составе группы настоящие профессионалы своего дела с многолетним сценическим опытом, чьё творчество известно не только в России, но и за рубежом.Дата и место: 22 апреля, ресторан «Максимилианс». Начало в 21:00.ТЕАТР
Однажды в Ежкиных Кошках
На берегу реки стоит деревня Ежкины Кошки. Ее жительницы мечтают о том, чтобы встретиться с настоящими мужчинами. Но где их взять? Ведь вокруг только женщины и дети. Но в комедиях всегда все заканчивается хорошо и весело. Найдут свое счастье и жители Ежкиных Кошек.Дата и место: 21 апреля. Театр драмы «Камерная сцена». Начало в 18:00.Корсиканка
Действие «Корсиканки» происходит в 1819 году на острове Святой Елены. Добровольно сдавшись англичанам, французский император Наполеон Бонапарт оказывается пленником. Он вынужден жить в унизительных условиях под охраной, в изгнании и одиночестве влачить своё существование, забыв о том, что некогда он был великим Наполеоном. Неожиданно на острове появляется Жозефина Понтиу–кухарка и простолюдинка, преодолевшая более двух тысяч миль по штормящему морю, чтобы привезти поклон от парижского люда. Император польщен, но еще не догадывается, для чего на самом деле прибыла на остров незваная гостья.Дата и место: 21 и 22 апреля,Театр драмы им. Горького. Начало 21 апреля в 18:00, 22 апреля в 13:00 и 18:00.Олигарх
Это история о небогатой девушке, которая живет с мамой с Москве. Ей нравится хороший парень, но на работе ему задерживают зарплату. Уже прошло 10 лет, а он все ждет и надеется. А тут еще девушкой заинтересовался очень богатый пожилой купец, то бишь местный олигарх Ахов. Он пожилой и ведет себя нагло, но обещает ей очень красивую жизнь. Как это современно звучит, когда девушке приходится расстаться с мыслью о том, чтобы выйти замуж по любви. Но молодой герой решается на полукриминальную авантюру!Дата и место: 20 апреля,театр «Самарская площадь». Начало в 18:30.Недоросль
Театр «Камерная сцена» порадует зрителей классической постановкой пьесы Дениса Фонвизина. В центре ее действия находится Митрофанушка, который совсем не хочет учиться, а предпочитает жениться. «Недоросль» ассоциируется у современного читателя и зрителя прежде всего с литературой для детей, поскольку это произведение изучается в школе. Но Фонвизин писал для взрослых, критически настроенных зрителей.Дата и место: 22 апреля,театр «Камерная сцена». Начало в 18:00.Пришли те, кто пришли
На основе выдающегося романа Саши Соколова авторы спектакля создали трогательную и одновременно нервную поэтическую историю внутренней жизни ученика специализированной школы для слаборазвитых детей. В спектакле возникает атмосфера 1960–1970 годов, охватывающая все диалоги и литературные описания героя. Мир воображения героя включает в себя и дворовую жизнь,Дата и место: 21 апреля,Театр драмы им. Горького. Начало в 19:00.ВЫСТАВКИ
Отражения
19 апреля в самарском Художественном музее открылась выставка анималиста Сергея Строганова «Отражения». Ее можно посетить до 28 мая. На выставке представлены иллюстрации к сюжетам басен Эзопа и Лафонтена. В эеспозиции преобладают изображения животных, выполненные карандашом. Они отображают присущие людям черты, поступки и переживания.
Место: Художественный музейБиблионочь
Одним из главных культурных событий Самары в апреле традиционно является «Библионочь». В ее рамках библиотеки открывают свои двери для посетителей и в вечернее время суток. Традиционно, для них готовятся различные развлечения, выставки и мастер-классы. За одну библионочь можно посетить сразу несколько библиотек, ведь в каждой из них происходит что-то интересное. В этом году акция проходит 21 апреля.Место:
Самарская областная универсальная научная библиотека
Центральная городская библиотека имени Крупской
Самарская юношеская библиотека
Самарская областная детская библиотека
Самарская библиотека для слепых.
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