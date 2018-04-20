Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше В пятницу, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на 1 час, так как сегодня предпраздничный день. А потом самарцы отдохнут целых три дня подряд. Это связано с тем, что праздник – День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на …