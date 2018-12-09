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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»
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8 декабря 2018, 08:15
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«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе
В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения.
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9 декабря 2018, 08:07
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Пятеро пострадавших: очередное крупное ДТП произошло в Самарской области
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9 декабря 2018, 01:21
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В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий
Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, …
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7 декабря 2018, 11:45
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В блогах: битва за сахар в "Ашане"
Блогер ruben4eg163 поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены …
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8 декабря 2018, 09:39
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Вырвался из рук и побежал: В Самаре автоледи сбила 3-летнего мальчика
В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 3-летний ребенок. Он попал под колеса «Додж Калибр».
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8 декабря 2018, 02:45
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Металлическое месиво: Три человека погибли в страшной аварии на М-5 под Сызранью
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8 декабря 2018, 02:27
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Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти
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7 декабря 2018, 03:19
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Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry
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3 декабря 2018, 08:09
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В Самаре автоледи сбила женщину на «зебре»
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30 ноября 2018, 01:41