Крупное ДТП произошло в Самарской области утром, 8 декабря. Примерно в 07:25 25-летний водитель «Шевроле Круз» ехал по трассе «Тольятти-Хрящевка» по направлению к Автограду. На 32-м километре дороги мужчина не справился с управлением, выехал на «встречку» и там лоб в лоб столкнулся с «Ладой Калиной». От удара отечественная машина улетела в кювет.
В результате пострадали оба водителя легковушек, а также трое пассажиров «Калины». По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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