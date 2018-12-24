|
У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
|
24 декабря 2018, 10:49
|
Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож
|
24 декабря 2018, 10:25
|
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре
|
24 декабря 2018, 09:31
|
Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах
|
24 декабря 2018, 08:07
|
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области
|
19 декабря 2018, 04:46
|
Изморозь до 5 см: в Самарской области объявили штормовое предупреждение
|
19 декабря 2018, 10:43
|
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в выходные в Самаре
|
14 декабря 2018, 11:18
|
В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд
В воскресенье, 9 декабря, в Самарской области было зафиксировано рекордное количество осадков. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Большой Глушице выпало 7,5 мм снега, что перекрывает предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2013 году, на 1 миллиметр.
В …
|
10 декабря 2018, 03:05
|
Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой
|
10 декабря 2018, 09:30
|
Самарскую область накроет метель и сильный ветер
|
27 ноября 2018, 02:06
|
До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах
|
26 ноября 2018, 02:28