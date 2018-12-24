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Материалы по теме:

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

В Тольятти у 40-летнего местного жителя нашли предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Недавно полицейские вместе с сотрудниками УФСБ побывали в его квартире в микрорайоне Поволжский. Изъятые вещи передали на экспертизу и она показала, что пистолет конструкции Макарова относится к 
24 декабря 2018, 10:49
Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Полицейские из Сызрани расследовали криминальную историю: врачи сообщили им, что в местную больницу поступил 34-летний мужчина, которого пырнули ножом в грудь. Силовики отправились по адресу, откуда доставили пациента.

Оказалось, что в квартире дома на улице Людиновской в Сызрани повздорили 
24 декабря 2018, 10:25
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Полицейские ведут проверку смертельного ДТП в Самаре. В субботу, 22 декабря, 29-летний мужчина ехал на своей Лада 1117 в поселок Козелки со стороны жилого комплекса «Шведская слобода». Напротив дома № 27 по улице Озерной он не справился с управлением, машина 
24 декабря 2018, 09:31
Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

В воскресенье, 23 декабря, случилось ЧП с газовым баллоном в Жигулевске. В 16:35 оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о хлопке газового баллона в проезде Отважный. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, «произошел хлопок газового баллона с 
24 декабря 2018, 08:07
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

До пятницы, 21 декабря, погоду в Самарской области будет формировать антициклон. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, ветер слабый переменных направлений. По ночам и в утренние часы в низинах при прояснении температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, 
19 декабря 2018, 04:46
Изморозь до 5 см: в Самарской области объявили штормовое предупреждение

Изморозь до 5 см: в Самарской области объявили штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за изморози. По данным Приволжского УГМС, в ближайшие два часа местами по Самарской области ожидается изморозь 50 мм и более. По данным синоптиков, она сохранится до вечера среды и «задержится» на ночь 20 декабря. 
19 декабря 2018, 10:43
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в выходные в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в выходные в Самаре

В ближайшее время погода самарцев не будет радовать: синоптики обещают осадки в виде мокрого снега, слабый туман, гололедицу на дорогах, а также сильный ветер. 
В пятницу, 14 декабря, облачно с прояснениями, местами мокрый снег, слабый туман, налипание мокрого снега. На дорогах 
14 декабря 2018, 11:18
В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд

В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд

В воскресенье, 9 декабря, в Самарской области было зафиксировано рекордное количество осадков. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Большой Глушице выпало 7,5 мм снега, что перекрывает предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2013 году, на 1 миллиметр.

В 
10 декабря 2018, 03:05
Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Жители областной столицы пожаловались чиновникам на качество уборки самарских улиц. По их словам, на автомагистралях скапливается много снега, его не убирают вовремя и посыпают реагентами. После этого даже при температуре -10 на трассах слякоть и грязь.
 
- Беспросветная грязь везде. 
10 декабря 2018, 09:30
Самарскую область накроет метель и сильный ветер

Самарскую область накроет метель и сильный ветер

В ближайшие часы погода в Самарской области может серьезно испортиться. Региональное ГУ МЧС по ссылкой на Приволжское УГМС сообщает, что с вечера вторника, 27 ноября, до вечера среды в губернии будет облачность, небольшой и умеренный снег. В южной половине региона 
27 ноября 2018, 02:06
До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах

До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах

В Самарской области до четверга включительно будет время от времени идти снег, температурный фон будет близким к климатической норме. В ночь на вторник, 27 ноября, облачно, в большинстве районов - небольшой и умеренный снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 
26 ноября 2018, 02:28
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