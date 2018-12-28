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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Следственный отдел по Промышленному району губернской столицы завел уголовное дело в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их подозревают в покушении на мошенничество.
28 декабря 2018, 07:02
В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Стало известно о ЧП на железной дороге в Самаре. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда 
28 декабря 2018, 04:40
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти неизвестные решились на необычное похищение - их добычей стала часть металлической иллюминационной композиции в виде лошади. По данным регионального ГУ МВД, преступление произошло 27 декабря примерно с 2:10 до 2:45 на Центральной площади Тольятти.

Полицейские осмотрели место 
28 декабря 2018, 04:04
В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В пятницу, 28 декабря, в Самаре запустили в тестовом режиме новое колесо обозрения в парке имени Гагарина.

- И все-таки оно вертится! В парке Гагарина запускают в эксплуатацию долгожданный аттракцион «Колесо обозрения», - сообщила мэрия Самары.
 
Известно, что высота нового колеса 
28 декабря 2018, 02:21
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Уже в этот четверг в Новокуйбышевске, а в пятницу в Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с концертами, посвященными 10-летию группы. Как говорят сами музыканты, несмотря на то, что в основе лежит программа "Антология блюза", оба выступления будут 
11 декабря 2018, 06:51
Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
 
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.

Ранее до конкурса на 
4 декабря 2018, 08:34
Игроки

Игроки "Новы" получат зарплату

Волейболисты "Новы", написавшие письмо губернатору, получат свою зарплату, сообщает региональное министерство спорта. "В бюджет региона на 2018 год внесли изменения, согласно которым из казны будут выделены средства спортивной команде. Сейчас готовится пакет заявочной документации на предоставление субсидии. После необходимых согласований 
16 ноября 2018, 10:35
Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra направят сборы от концерта на лечение Юлии Сабировой, 22-летней жительницы Новокуйбышевска.

Спустя месяц после свадьбы она попала в автомобильную аварию. Когда девушка пришла в 
29 октября 2018, 04:47
В Самарской области на приведение рек в порядок в этом году было выделено 110 млн рублей

В Самарской области на приведение рек в порядок в этом году было выделено 110 млн рублей

Почти 110 млн рублей из консолидированного бюджета направлено в этом году на развитие водохозяйственного комплекса региона. О том, как расходовались эти средства, представители минлесхоза отчитались перед депутатами губернской думы.
В 44 млн рублей обошлась расчистка четырех 
12 октября 2015, 06:54
Глава региона Николай Меркушкин посетил поселок Южный в Самаре

Глава региона Николай Меркушкин посетил поселок Южный в Самаре

В четверг, 9 июля, губернатор Самарской области проверил ход работ по берегоукреплению в поселке Южном. В ходе визита глава региона осмотрел береговое сооружение и пообщался с местными жителями. 
 
В посёлке на окраине Самары в 2007 году под воду ушла часть склона. 
10 июля 2015, 06:29
На берегоукрепление в Гранном потратят 750 млн рублей

На берегоукрепление в Гранном потратят 750 млн рублей

Правительство Самарской области объявило конкурс на берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе жилищного массива Гранный около Новокуйбышевска. Цена контракта - 750 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, победитель торгов обязан будет очистить берег от кустарника и мелколесья, разработать грунт под 
27 апреля 2015, 03:36
Работы по берегоукреплению в п. Южный на окраине Самары выполнены на 60%

Работы по берегоукреплению в п. Южный на окраине Самары выполнены на 60%

Продолжается берегоукрепление в поселке Южный, расположенном в Красноглинском районе Самары. Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, в настоящий момент работы выполнены на 60% от запланированного объема. Ежедневно на площадке работают не менее 8 единиц техники и несколько 

18 июня 2014, 12:56
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