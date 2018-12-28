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В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
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28 декабря 2018, 07:02
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40
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В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции
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28 декабря 2018, 04:04
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В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина
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28 декабря 2018, 02:21
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам
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11 декабря 2018, 06:51
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Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин
Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.
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4 декабря 2018, 08:34
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Игроки "Новы" получат зарплату
Волейболисты "Новы", написавшие письмо губернатору, получат свою зарплату, сообщает региональное министерство спорта. "В бюджет региона на 2018 год внесли изменения, согласно которым из казны будут выделены средства спортивной команде. Сейчас готовится пакет заявочной документации на предоставление субсидии. После необходимых согласований …
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16 ноября 2018, 10:35
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Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии
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29 октября 2018, 04:47
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В Самарской области на приведение рек в порядок в этом году было выделено 110 млн рублей
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12 октября 2015, 06:54
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Глава региона Николай Меркушкин посетил поселок Южный в Самаре
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10 июля 2015, 06:29
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На берегоукрепление в Гранном потратят 750 млн рублей
Правительство Самарской области объявило конкурс на берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе жилищного массива Гранный около Новокуйбышевска. Цена контракта - 750 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, победитель торгов обязан будет очистить берег от кустарника и мелколесья, разработать грунт под …
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27 апреля 2015, 03:36
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Работы по берегоукреплению в п. Южный на окраине Самары выполнены на 60%
Продолжается берегоукрепление в поселке Южный, расположенном в Красноглинском районе Самары. Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, в настоящий момент работы выполнены на 60% от запланированного объема. Ежедневно на площадке работают не менее 8 единиц техники и несколько …
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18 июня 2014, 12:56