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Материалы по теме:

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

В Тольятти у 40-летнего местного жителя нашли предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Недавно полицейские вместе с сотрудниками УФСБ побывали в его квартире в микрорайоне Поволжский. Изъятые вещи передали на экспертизу и она показала, что пистолет конструкции Макарова относится к 
24 декабря 2018, 10:49
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Полицейские ведут проверку смертельного ДТП в Самаре. В субботу, 22 декабря, 29-летний мужчина ехал на своей Лада 1117 в поселок Козелки со стороны жилого комплекса «Шведская слобода». Напротив дома № 27 по улице Озерной он не справился с управлением, машина 
24 декабря 2018, 09:31
Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Новая рабочая неделя в Самарской области началась со снегопада, метели, сильного ветра. В понедельник, 24 декабря, днем будут небольшой и умеренный, местами сильный снег и метель, а также юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы могут достигать 15-20 
24 декабря 2018, 08:40
Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

В воскресенье, 23 декабря, случилось ЧП с газовым баллоном в Жигулевске. В 16:35 оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о хлопке газового баллона в проезде Отважный. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, «произошел хлопок газового баллона с 
24 декабря 2018, 08:07
«Маленький Техас»: В Сызранском пивбаре устроили погром с бензопилой

«Маленький Техас»: В Сызранском пивбаре устроили погром с бензопилой

Необычное ЧП произошло позавчера, 21 декабря, в пивном баров Сызрани. Видеозапись погрома опубликовал паблик Mash. На кадрах видно, как двое мужчин пытаются поднять из-за стола посетителей – парня и девушку. После чего уходят. Парень и девушка начинает разносить зал 
23 декабря 2018, 03:06
Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Фигурантку нашумевшего «дела блогеров» Наталью Умярову освободят условно-досрочно. Такое решение вынес Советский районный суд 20 декабря. Если в течение 10 дней его не обжалуют, то она выйдет на свободу.

Напомним, что еще в 2015 году она была приговорена к 
21 декабря 2018, 12:09
В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании. 
 
- Надеемся, у вора проснётся совесть, 
20 декабря 2018, 02:05
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