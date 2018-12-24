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У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
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24 декабря 2018, 10:49
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Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре
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24 декабря 2018, 09:31
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Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
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24 декабря 2018, 08:40
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Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах
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24 декабря 2018, 08:07
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«Маленький Техас»: В Сызранском пивбаре устроили погром с бензопилой
Необычное ЧП произошло позавчера, 21 декабря, в пивном баров Сызрани. Видеозапись погрома опубликовал паблик Mash. На кадрах видно, как двое мужчин пытаются поднять из-за стола посетителей – парня и девушку. После чего уходят. Парень и девушка начинает разносить зал …
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23 декабря 2018, 03:06
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Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО
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21 декабря 2018, 12:09
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В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»
В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании.
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20 декабря 2018, 02:05