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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

В четверг, 27 декабря, после продолжительной болезни на 84 году жизни скончался Виктор Горельченко – самарский диктор и легендарный голос стадиона «Металлург». Он долгие годы трудился на радио, но его голос запомнится болельщикам, прежде всего, по работе на матчах самарских 
27 декабря 2018, 10:09
Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут 
27 декабря 2018, 09:47
В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

По прогнозам синоптиков, с 28 декабря по 3 января в Самарской области прогнозируют снежную погоду, по ночам температура воздуха будет опускаться до -10, - 15 градусов, а днем - подниматься до - 10. Осадки не ожидаются только 30-31 декабря, рассказал 
27 декабря 2018, 09:19
В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим 
27 декабря 2018, 05:13
В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери

В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери

В полицию обратилась жительница Автозаводского района Тольятти, которая рассказала, что из ее квартиры исчезла стиральная машинка. Потерпевшая оценила ущерб в 13 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили женщину и выяснилось - она не нашла машинку, когда вернулась утром с 
27 декабря 2018, 12:14
«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина

«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина

В Самаре ограбили круглосуточный продуктовый магазин, расположенный на улице Ново-Садовой. По информации облМВД, в торговую точку зашел посетитель, который достал из куртки пистолет и начал беспорядочную стрельбу. Одну из продавщиц ранило, а налетчик забрал 3500 рублей из кассы и скрылся.
27 декабря 2018, 11:11
Александр Хинштейн: при получении взятки в 1,5 млн рублей задержали сотрудника ГУФСИН

Александр Хинштейн: при получении взятки в 1,5 млн рублей задержали сотрудника ГУФСИН

В среду, 26 декабря, стало известно о еще одном коррупционном скандале в областной столице. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, с поличным при получении взятки в 1,5 млн руб задержан старший инспектор ГУФСИН 
26 декабря 2018, 08:13
«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив

«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив

Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти рассказал о причинах преступления. Видео следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России. Напомним, что подозреваемым по делу проходит 16-летний хороший знакомый девушки. Молодой человек встречался с ней и в роковой вечер пытался уговорить возобновить 
26 декабря 2018, 02:49
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