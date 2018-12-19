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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
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19 декабря 2018, 02:02
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Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы
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19 декабря 2018, 01:34
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В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку
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19 декабря 2018, 12:51
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
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19 декабря 2018, 12:36
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В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши
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19 декабря 2018, 09:56
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Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД
В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального …
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18 декабря 2018, 10:14
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Житель Сызрани, который ранил фельдшера «скорой помощи», отправится в колонию на 4,5 года
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18 декабря 2018, 04:09
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В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. …
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18 декабря 2018, 12:34
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Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области
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6 августа 2018, 02:27
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Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом
За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.
Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация …
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2 августа 2018, 09:53
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В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента
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31 июля 2018, 04:39
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Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона
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16 мая 2018, 02:18