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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек. 
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных нерукотворных достопримечательностей. 21% самарцев отдали свой голос за гору Стрельную в селе Зольное. 
19 декабря 2018, 02:02
Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

В Советском районе областной столицы случилось нестандартное ДТП. В 01:55 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице 22 Партсъезда со стороны Вольской в направлении улицы Свободы. Он не справился с управлением, и его легковушка врезалась сзади в стоящую комбинированную дорожную 
19 декабря 2018, 01:34
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

Во вторник, 18 декабря, в Сызрани произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. В 20:10 59-летний водитель ехал на своей «Ладе Приоре» по улице Победы в сторону Кирова. Около дома № 57 по улице Победы он сбил 16-летнюю девушку, которая 
19 декабря 2018, 12:51
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

В среду, 19 декабря, в аэропорту Курумоч на самолёт сел трехмиллионный пассажир за 2018 год . Это студентка Мария Ефимова. В этом году наш аэропорт собрал пассажиропоток на 1 млн больше, чем в 2017 году. 

По данным представителей воздушной гавани, 
19 декабря 2018, 12:46
Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Региональному фонду капремонта не хватает собранных с населения денег, чтобы выполнить план по ремонту домов на 2018 год. Запланировали сделать за эти 12 месяцев 900 домов на 4 с лишним миллиарда рублей. Но с населения собрали только 3,5 миллиарда. Этих 
19 декабря 2018, 12:36
В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

Следователи из Кировского района Самары завершили расследование уголовного дела в отношении двух девушек 16 и 17 лет, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября этого года 16-летняя обвиняемая купила наркотик массой более 
19 декабря 2018, 09:56
Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального 
18 декабря 2018, 10:14
Житель Сызрани, который ранил фельдшера «скорой помощи», отправится в колонию на 4,5 года

Житель Сызрани, который ранил фельдшера «скорой помощи», отправится в колонию на 4,5 года

В Самарской области суд рассмотрел дело мужчины, которого обвиняли в нападении на сотрудника «скорой помощи». Криминальная история произошла еще 24 января этого года в Сызрани.

Местный житель Сергей Гордеев находился в одной из квартир дома на улице Лазо. Он 
18 декабря 2018, 04:09
В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. 
18 декабря 2018, 12:34
Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Поход на рыбалку с приятелем обернулся неприятностями для жителя Сергиевского района. Мужчины отправились на пруд в селе Рудаевка. Во время посиделки они изрядно выпили и один из собутыльников уснул. Проснувшись, он не нашел на своем месте припаркованный ВАЗ-21102.

В преступлении потерпевший 

6 августа 2018, 02:27
Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.

Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация 

2 августа 2018, 09:53
В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей 

31 июля 2018, 04:39
Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

В Тольятти завершился судебный процесс над 25-летним местным жителем, которого обвиняли в угоне машины из автосалона. По версии следствия, 18 февраля мужчина напился и пришел в слесарный цех организации. Там он сел в автомобиль «Nissan Murano» стоимостью 2 миллиона 364 

16 мая 2018, 02:18
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