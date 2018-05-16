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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчину, из-за которого в ДТП погиб 4-летний ребенок, будут судить в Самарской области

Мужчину, из-за которого в ДТП погиб 4-летний ребенок, будут судить в Самарской области

В Самарской области завершено расследование уголовного дела, заведённого на мужчину, по вине которого в ДТП погиб его сын. Трагедия произошла 8 мая на 1125 километре трассы М-5.  30-летний мужчина ехал  с семьей на автомобиле «КИА» и пошел на обгон. Он 

16 мая 2018, 11:48
В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы

В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы

Мэрию Самары обязали восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы, передает 63.ru. Ленинский районный суд удовлетворил иск архитектора Владимира Борисова и Тамары Каркарьян, вдовы архитектора Вагана Каркарьяна. Муниципалитету дали 15 месяцев на то, чтобы завершить восстановительные работы.
12 мая 2018, 02:27
Наркоторговца, ударившего полицейского при задержании, осудили в Самарской области

Наркоторговца, ударившего полицейского при задержании, осудили в Самарской области

В Чапаевске осудили местного жителя Геннадия Сухорукова, который обвинялся в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

Силовики узнали, что мужчина причастен к торговле наркотиками, и его решили задержать. УАЗ, которым он управлял, остановили 3 ноября прошлого года на 

11 мая 2018, 01:35
За подготовку теракта самарца приговорили к 18 годам колонии

За подготовку теракта самарца приговорили к 18 годам колонии

Вынесен приговор 20-летнему жителю поселка Усть-Кинельский Владимиру Тарасову, который, по версии следствия, был завербован запрещенной на территории России террористической группировкой «Исламское государство» и готовил теракт. Внимание силовиков этот молодой человек привлек к себе еще в 2016-м, он был членом религиозно-экстремистской 

8 мая 2018, 04:43
Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение бывшему сотруднику полиции. Экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Красноглинскому району города подозревается в угоне дорогостоящей иномарки.

Внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200», стоимостью более 3 миллионов 500 тысяч рублей, долгое время находился в розыске в 

17 апреля 2018, 08:55
У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время 

11 апреля 2018, 11:40
Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.

По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил 

11 апреля 2018, 07:55
За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию

За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию

21-летний парень из Самарской области отправился в колонию за посты в соцсети. Обжаловать приговор Приволжского окружного военного суда в Верховном суде РФ Владимир Репин не смог. По данным силовиков, молодой человек размещал на своей странице «ВКонтакте» материалы, направленные на публичное 

21 февраля 2018, 03:25
В Самарской области пьяные сельчане угнали машину и сожгли ее в заброшенном гараже

В Самарской области пьяные сельчане угнали машину и сожгли ее в заброшенном гараже

Полиция Нефтегорского района за короткое время раскрыла сразу несколько преступлений. К правоохранителям обратился 26-летний житель села Кулешовка. Молодой человек рассказал, что у него угнали автомобиль. Мужчина оставил машину с ключами в замке зажигания у двора дома, а, когда вернулся, своего 

14 февраля 2018, 12:18
В Тольятти осудили серийного автоугонщика

В Тольятти осудили серийного автоугонщика

В Тольятти осудили автоугонщика. На его счету имелось несколько криминальных эпизодов.  С ноября 2016 года по март 2017 года мужчина угнал LADA GRANTA, TOYOTA CAMRY, TOYOTA LAND CRUISER. Кроме того, он попытался украсть TOYOTA LAND CRUISER 200 и LEXUS RX-450. 

1 февраля 2018, 03:44
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