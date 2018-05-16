В Тольятти завершился судебный процесс над 25-летним местным жителем, которого обвиняли в угоне машины из автосалона. По версии следствия, 18 февраля мужчина напился и пришел в слесарный цех организации. Там он сел в автомобиль «Nissan Murano» стоимостью 2 миллиона 364 тысячи рублей, завел его и уехал с места преступления, попутно снеся шлагбаум около стоянки.
Злоумышленника задержали в тот же день сотрудники полиции. Свою вину на суде он полностью признал. Учитывая, что преступление было совершено во время испытательного срока по другому уголовному делу, тольяттинца приговорили к 2 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Самарской области.
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