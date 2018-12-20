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Материалы по теме:

Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В пятницу, 21 декабря, в Самару прибудет долгожданный гость - Дед Мороз из Великого Устюга, который совершает традиционный предновогодний тур по стране. Сначала он побывает в театре «Самарская площадь» на новогоднем представлении для ребят с ограниченными возможностями здоровья, затем - 
20 декабря 2018, 04:28
Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение 
20 декабря 2018, 04:16
В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

За прошлую неделю, с 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболели в Самарской области более 9,7 тысячи человек. Причем 4,7 тысячи из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами предыдущей недели, заболеваемость осталась практически на том же 
20 декабря 2018, 04:00
В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В областной столице очередная коммунальная авария: в 11:35 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм на улице Мориса Тореза в Советском районе. Аварию устраняет одна 
20 декабря 2018, 02:33
В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

Накануне, 19 декабря, в областной столице под колесами джипа оказалась женщина-пешеход. В 10:30 53-летний автомобилист ехал на Toyota Land Cruiser 150 по улице Черемшанской в сторону проспекта Кирова. По предварительным данным, при повороте направо на проспект Кирова напротив дома № 
20 декабря 2018, 12:37
Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов

Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов

В среду, 19 декабря, в областной столице произошла авария на проспекте Металлургов, в которой пострадали два человека. 45-летний водитель Toyota Land Cruiser 150 Prado ехал в 10:25 по проспекту Металлургов с улицы Металлистов в направлении Севастопольской. По предварительной информации, на 
20 декабря 2018, 10:44
Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

В Советском районе областной столицы случилось нестандартное ДТП. В 01:55 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице 22 Партсъезда со стороны Вольской в направлении улицы Свободы. Он не справился с управлением, и его легковушка врезалась сзади в стоящую комбинированную дорожную 
19 декабря 2018, 01:34
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

Во вторник, 18 декабря, в Сызрани произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. В 20:10 59-летний водитель ехал на своей «Ладе Приоре» по улице Победы в сторону Кирова. Около дома № 57 по улице Победы он сбил 16-летнюю девушку, которая 
19 декабря 2018, 12:51
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