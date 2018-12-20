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Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга
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20 декабря 2018, 04:28
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Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»
Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение …
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20 декабря 2018, 04:16
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В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек
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20 декабря 2018, 04:00
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В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек
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20 декабря 2018, 02:33
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов
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20 декабря 2018, 10:44
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Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы
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19 декабря 2018, 01:34
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В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку
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19 декабря 2018, 12:51