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Материалы по теме:

Сменился директор самарского аэропорта

Сменился директор самарского аэропорта

Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию 
25 декабря 2018, 03:14
Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников заявил о грядущей реструктуризации думского аппарата. Сегодня в областном парламенте всего 49 депутатов, а в Думе работает при этом 400 человек. У председателя возникает резонный вопрос: чем они все занимаются? «Только в своем окружении 
25 декабря 2018, 02:41
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

Врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал о роли самарского клуба в проведении ЧМ- 2018 и о том, каким будет межсезонье «Крыльев». В составе команды появится 8 новичков, это 
25 декабря 2018, 02:11
Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области завел уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в отношении двух жителей Сызрани. В ноябре сотрудники спецслужб узнали, что житель Сызрани организовал канал поставки наркотиков, и 28 ноября его задержали при перевозке очередной 
25 декабря 2018, 01:04
«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек

«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек

В понедельник, 24 декабря, произошла крупная авария на трассе в Большеглушицком районе области. Лоб в лоб там столкнулись Lada Largus и ВАЗ-21074, различные травмы получили восемь человек. На 105 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка - до границы с Республикой 
25 декабря 2018, 12:15
В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих

В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих

В понедельник в Самаре произошла авария с пешеходами и снегоуборочной техникой, в которой пострадали три человека. Около шести утра автобус ПАЗ ехал без пассажиров по улице Ново-Садовой в сторону Советской Армии. По предварительной информации, водитель не сумел справиться с управлением 
25 декабря 2018, 10:25
В Тольятти пьяный лихач врезался в столб: один человек погиб, трое - в больнице

В Тольятти пьяный лихач врезался в столб: один человек погиб, трое - в больнице

В воскресенье, 23 декабря, 25-летний пьяный водитель ехал на иномарке «Вольво» по улице Комзина в направлении Лесопаркового шоссе в Тольятти. В какой-то момент он не сумел справиться с управлением и врезался в световую опору, пострадали четыре человека. Трое молодых людей 
24 декабря 2018, 02:32
В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП

В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП

В воскресенье, 23 декабря, в областной столице произошла авария с тремя машинами. В 20:25 22-летняя девушка двигалась на Lada Priora по ул. Гастелло в сторону улицы Академика Павлова. Однако автомобилистка не соблюдала безопасную дистанцию до ехавшей впереди нее машины и 
24 декабря 2018, 01:51
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