«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек … В понедельник, 24 декабря, произошла крупная авария на трассе в Большеглушицком районе области. Лоб в лоб там столкнулись Lada Largus и ВАЗ-21074, различные травмы получили восемь человек. На 105 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка - до границы с Республикой