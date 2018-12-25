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В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»
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25 декабря 2018, 10:23
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Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
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25 декабря 2018, 10:07
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Новые вице-губернаторы и как выглядит в итоге правительство
Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
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25 декабря 2018, 09:53
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В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом
В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной …
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25 декабря 2018, 05:56
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В блогах: О предновогодней спешке
Блогер 63ru пишет про предновогоднюю спешку, которая поразила всю Самару. "Признайтесь, у кого из вас есть такая фишка - острое желание закруглиться по всем недоделанным делам именно до 31 декабря? Оформить, купить, выбросить, отвезти, привезти, - пишет автор. - …
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21 декабря 2018, 07:13
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В блогах: В зеленой зоне Самары опять засыпают озеро!
Блогер mozay сообщил, что в зеленой зоне Самары опять засыпают озеро! "Не устаю поражаться наглости отдельных представителей братства предпринимателей, - негодует автор. - Ведь только недавно отгремела история с "Леснухой", как находчивые самарские застройщики (правда, уже другие) решили сделать …
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20 декабря 2018, 09:34
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В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки
Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у …
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18 декабря 2018, 06:28