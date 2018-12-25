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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»

В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»

В Самарском театре оперы и балета прошла церемония награждения акции «Народное признание». В этом году она проводится уже в 11-й раз. За это время десятки жителей области отмечены в различных номинациях. Это люди самых разных профессий и областей деятельности. Своими 
25 декабря 2018, 10:23
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
25 декабря 2018, 10:07
Новые вице-губернаторы и как выглядит в итоге правительство

Новые вице-губернаторы и как выглядит в итоге правительство

Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
 
Самарская губернская дума утвердила в должности первого вице-губернатора и 
25 декабря 2018, 09:53
В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом

В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом

В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной 
25 декабря 2018, 05:56
В блогах: О предновогодней спешке

В блогах: О предновогодней спешке

Блогер 63ru пишет про предновогоднюю спешку, которая поразила всю Самару. "Признайтесь, у кого из вас есть такая фишка - острое желание закруглиться по всем недоделанным делам именно до 31 декабря? Оформить, купить, выбросить, отвезти, привезти, - пишет автор. - 
21 декабря 2018, 07:13
В блогах: В зеленой зоне Самары опять засыпают озеро!

В блогах: В зеленой зоне Самары опять засыпают озеро!

Блогер mozay сообщил, что в зеленой зоне Самары опять засыпают озеро! "Не устаю поражаться наглости отдельных представителей братства предпринимателей, - негодует автор. - Ведь только недавно отгремела история с "Леснухой", как находчивые самарские застройщики (правда, уже другие) решили сделать 
20 декабря 2018, 09:34
В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у 
18 декабря 2018, 06:28
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